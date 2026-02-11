Ευρωκοινοβούλιο: Ρήτρες ασφαλείας στην εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι Ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε μια κοινή θέση αναφορικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, προς ανακούφιση τόσο της Ουάσινγκτον όσο και των Βρυξελλών.

Μετά από εβδομάδες διαφωνιών και αδιέξοδο εβδομάδων -και λόγω Γροιλανδίας- η Επιτροπή Εμπορίου κατέληξε σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις σε περίπτωση που ο Τραμπ ξαναθυμηθεί τη Γροιλανδία.

Μεταξύ των δύσκολων θεμάτων, οι νομοθέτες συμφώνησαν σε μια ρήτρα που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη συμφωνία έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της, εάν οι ΗΠΑ δεν έχουν μειώσει τους δασμούς στο βασικό επίπεδο 15% για τα προϊόντα της ΕΕ που περιέχουν χάλυβα, αντί του τρέχοντος 50%.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μειώσουν τους δασμούς για αυτά τα προϊόντα — περισσότερα από 400 προϊόντα — σε έξι μήνες, θα επαναφέρουμε τους δασμούς για τον χάλυβα και τα σχετικά προϊόντα χάλυβα εντός της ΕΕ, αυτόματα», δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής εμπορίου του Κοινοβουλίου.

Οι νομοθέτες κατέληξαν επίσης σε μια ρήτρα θα έθετε ως ημερομηνία λήξης την εμπορική συμφωνία τον Μάρτιο του 2028 — όσο ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι στο αξίωμα — πράγμα που σημαίνει ότι η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες θα πρέπει να διαπραγματευτούν νέους όρους.

Μια ρήτρα αναστολής που θα ακύρωνε τη συμφωνία, σε περίπτωση που ο Τραμπ απειλούσε ξανά την εδαφική ακεραιότητα της Ευρώπης, είχε ήδη συμφωνηθεί πριν από τη συνάντηση της Τρίτης.

«Μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, η ΕΕ θα έχει επίσης ένα νέο εργαλείο για να αντιδράσει εάν υποστούμε για άλλη μια φορά δασμολογικό εκβιασμό», δήλωσε η Κάριν Κάρλσμπρο της φιλελεύθερης ομάδας Renew.

Τον Μάρτιο η ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Η επιτροπή εμπορίου (INTA) αναμένεται τώρα να ψηφίσει επί της θέσης στις 24 Φεβρουαρίου. Μετά από ψηφοφορία στην ολομέλεια που θα επιβεβαιώσει τη συμφωνία, η οποία αναμένεται τον Μάρτιο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προτού το νομοσχέδιο καταστεί νόμος.

Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στη θέση του Κοινοβουλίου δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για δύσκολες συνομιλίες με τις πρωτεύουσες της ΕΕ — οι οποίες στις δικές τους διαβουλεύσεις πρότειναν λίγες αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Λάνγκε προέβλεψε ότι οι χώρες της ΕΕ θα συμφωνήσουν σε μια εκδοχή της ενεργοποίησης της αναστολής, αλλά η ρήτρα λήξης και οι διατάξεις για τον χάλυβα μπορεί να φέρουν τριβές, αν και οι πρωτεύουσες επιθυμούν να αποφύγουν να εξοργίσουν την Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από Politico