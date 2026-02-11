Ζωή-Κωνσταντοπούλου-για-την-ανεξαρτητοποίηση-της-Καραγεωργοπούλου:-Η-αγάπη-στο-τέλος-θα-νικήσει!

Με αισιοδοξία αλλά και μάλλον διάθεση Αγίου Βαλεντίνου σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ανεξαρτητοποίηση με αιχμές της Ελένης Καραγεωργοπούλου, που θεωρούνταν εκ των στενότερων συνεργατών της.

«Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Χαρακτηρίζοντας την ανεξαρτητοποίηση ως «χθεσινό περιστατικό», η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας».

«Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας.

Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς.

Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!

Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας

Πλέον, μετά και την επίσημη ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Καραγεωργοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας μένει με 5 βουλευτές, που είναι και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός για να συνεχίσει να υφίσταται.

Στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλέστηκε «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου».