ΗΠΑ:-Ισχυρή-η-απασχόληση,-απρόσμενη-πτώση-της-ανεργίας

Η ενίσχυση της απασχόλησης ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο στις αρχές του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Ιανουάριο στο μεγαλύτερο ποσοστό εδώ και πάνω από ένα χρόνο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε αναπάντεχα, καθησυχάζοντας τους αναλυτές σχετικά με την εικόνα της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.

Οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 130.000 τον Ιανουάριο, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών του Dow Jones για 55.000, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Γραφείο Στατιστικών του Υπουργείου Εργασίας. Πρόκειται, επίσης, για βελτιωμένα στοιχεία σε σχέση με τον Δεκέμβριο, οπότε είχε καταγραφεί αύξηση 48.000 μετά από μια μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς στο 4,3%, κάτω από την πρόβλεψη που έδειχνε ότι θα παρέμενε αμετάβλητο στο 4,4% από τον προηγούμενο μήνα.

Η έκθεση, η οποία καθυστέρησε σχεδόν μια εβδομάδα λόγω του μερικού shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για μια αγορά εργασίας σε κατάσταση χαμηλής ανάπτυξης με κάποιες διάσπαρτες ενδείξεις αύξησης των απολύσεων.

Με πληροφορίες από Reuters, CNBC