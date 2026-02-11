ΗΠΑ:-Ο-επικεφαλής-του-instagram-θα-κατεθέσει-σε-δικαστήριο-για-τον-εθισμό-των-νέων

Η υπόθεση αφορά μια 20χρονη γυναίκα, την Κέιλι Τζ. Μ. από την Καλιφόρνια, η οποία ισχυρίζεται ότι εθίστηκε στο Instagram σε μικρή ηλικία.

Ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι αναμένεται να καταθέσει σήμερα για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο δίκης για τον εθισμό παιδιών και νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κατάθεσή του προηγείται αυτής του επικεφαλής της Meta – στην οποία ανήκει το Instagram – Μαρκ Ζάκερμπεργκ, που είναι προγραμματισμένη για τις 18 Φεβρουαρίου.

Η υπόθεση αφορά μια 20χρονη γυναίκα, την Κέιλι Τζ. Μ. από την Καλιφόρνια, η οποία ισχυρίζεται ότι εθίστηκε στο Instagram σε μικρή ηλικία λόγω του τρόπου που έχει σχεδιαστεί η πλατφόρμα με στόχο να τραβά την προσοχή των χρηστών της.

Η απόφαση που θα λάβουν οι 12 ένορκοι στη δίκη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν εκατοντάδες άλλες αντίστοιχες προσφυγές στις ΗΠΑ οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε πεπεισμένοι ότι τα στοιχεία θα δείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στην υποστήριξη των νέων», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta, της εταιρείας στην οποία ανήκει το Instagram ενόψει της κατάθεσης Μοσέρι.

Η ενάγουσα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι η εφαρμογή του Instagram που επιτρέπει το «αέναο» σκρολάρισμα την κρατούσε κολλημένη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει να φορτώνεται συνεχώς περιεχόμενο μόλις ο χρήστης φορτώσει ένα βίντεο. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι αυτό ενδέχεται να δυσκολεύει τα παιδιά «να αποδεσμεύονται από τις ηλεκτρονικές συσκευές».

Οι δικηγόροι της ενάγουσας δήλωσαν ότι υπάρχουν αρχεία, σύμφωνα με τα οποία η Meta γνώριζε τη βλάβη που προκαλεί στα παιδιά η χρήση του Instagram. Μάλιστα αναφέρθηκαν συγκεκριμένα σε πρόσφατη έρευνα της εταιρείας, η οποία, όπως επεσήμαναν, δείχνει ότι έφηβοι που αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες στη ζωή τους είναι πιο πιθανό να εθιστούν και ότι οι γονείς δεν έχουν ουσιαστικό έλεγχο στη χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωσης από τα παιδιά.

Χθες Τρίτη κατέθεσε στη δίκη η ψυχίατρος Άνα Λέμπκε του πανεπιστημίου Στάνφορντ η οποία δήλωσε: «κάθε φορά που χρησιμοποιώ τον όρο ναρκωτικό, τον χρησιμοποιώ με την ευρύτερη έννοια στην οποία περιλαμβάνεται η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Απευθυνόμενη στους 12 ενόρκους η γιατρός τους εξήγησε ότι ο προμετωπιαίος φλοιός του εγκεφάλου ενεργεί «όπως τα φρένα ενός αυτοκινήτου. Είναι το κομμάτι του εγκεφάλου μας που λέει : ‘ΟΚ, αρκετά, φτάνει τώρα’».

Όμως η ανάπτυξη του προμετωπιαίου φλοιού ολοκληρώνεται περίπου στα 25 έτη, γεγονός που εξηγεί για ποιο λόγο οι έφηβοι δυσκολεύονται να αυτορυθμιστούν, συνέχισε.

Σύμφωνα με την Λέμπκε, η πρόωρη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα πραγματικό «εισαγωγικό ναρκωτικό» για τους ανήλικους. Αν και λίγο τοξική, αυτή «η πρώτη έκθεση» αλλάζει τον εγκέφαλο, σημειώνει, τη στιγμή που είναι πιο εύπλαστος προδιαθέτοντας τους νέους σε άλλες εξαρτήσεις, όπως το τσιγάρο, το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά.

- – ΜΠΕ