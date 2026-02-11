Η-ΕΚΤ-ζητά-από-τους-27-μόνιμο-κοινό-δανεισμό-με-ευρωομόλογα

Τη μόνιμη έκδοση ευρωομολόγων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας ζητεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ενόψει της αυριανής άτυπης συνόδου κορυφής στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν, στο Βέλγιο, με θέμα την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, η ΕΚΤ, σε επιστολή προς τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, υποστηρίζει ότι η Κομισιόν και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εκδώσουν ένα «ασφαλές περιουσιακό στοιχείο», δηλαδή μια ιδιαίτερα ασφαλή μορφή ευρωομολόγων, που θα «βελτιώνει την παροχή υψηλής ποιότητας εγγυήσεων, διατηρώντας παράλληλα τα κατάλληλα κίνητρα για συνετή δημοσιονομική πολιτική».

Εκτός από τα ευρωομόλογα, στην επιστολή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει επίσης την ανάγκη όλοι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν «υποχρεωτικό λογαριασμό συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, ώστε να υπάρχει ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν έναν λογαριασμό αποταμίευσης και επενδύσεων με έμφαση στην παροχή συντάξεων», τονίζεται χαρακτηριστικά.

«Ώρα για δράση»

Τα αιτήματα αυτά αποτελούν μέρος μιας «λίστας», στην οποία η ΕΚΤ περιγράφει ολοκληρωμένες προτάσεις μεταρρυθμίσεων, υπό τον τίτλο «Ωρα για δράση», όπου διατυπώνονται ολοκληρωμένες προτάσεις μεταρρυθμίσεων.

Η ΕΚΤ εκτιμά μάλιστα ότι η ανάπτυξη στην ευρωζώνης στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα μπορούσε να ξεπεράσει τις προσδοκίες.

«Η οικονομία στην ευρωζώνη έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο» και οι έρευνες υποδηλώνουν μάλιστα ότι η ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο θα μπορούσε να ξεπεράσει τις περισσότερες προβλέψεις», τονίζει ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουίς ντε Γκίντος.

Η πρόσφατη εξασθένηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη «ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες μας. Υποδείξαμε σαφώς ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί κάτω από το 2% στις αρχές του 2026 και μέχρι στιγμής η πορεία είναι αυτή. Η συνολική δυναμική είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας», σημειώνει ο ντε Γκίντος.

Η ΕΚΤ αναφέρει επίσης ότι οι μισθοί στην ευρωζώνη έχουν αυξηθεί κατά 3,22% το 2025, μετά από αυξήσεις 4,65% το 2024. Για το 2026, αναμένεται αύξηση 2,39%. Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις μισθολογικές εξελίξεις, επειδή είναι κρίσιμες για τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό, στον τομέα των υπηρεσιών.