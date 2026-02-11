Θετικό-άνοιγμα-για-την-wall-μετά-τα-ισχυρά-στοιχεία-για-την-απασχόληση

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τετάρτη 11/2, καθώς η καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου ξεπέρασε τις προσδοκίες, προσφέροντας αισιοδοξία στους επενδυτές ότι η οικονομία παραμένει σε σταθερή τροχιά.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,26% στις 50.310,04 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,43% στις 6.971,64 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,48% στις 23.218,60 μονάδες.

Η έκθεση του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας του Ιανουαρίου —η οποία είχε καθυστερήσει λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου— έδειξε αύξηση 130.000 θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση κατά 55.000 θέσεις. Το νέο στοιχείο αποτελεί επίσης σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ο οποίος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στις 48.000 θέσεις.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%, ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 4,4%.

Η έκθεση για την απασχόληση περιόρισε το αρνητικό κλίμα στην αγορά που είχε διαμορφωθεί από τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την κατανάλωση που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Εκείνη η έκθεση έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον Δεκέμβριο παρέμειναν αμετάβλητες, υπολειπόμενες της εκτίμησης για μηνιαία αύξηση 0,4%.

Μετοχές εταιρειών που ωφελούνται από μια επιταχυνόμενη οικονομία κατέγραψαν άνοδο. Οι Caterpillar, GE Vernova και Eaton ενισχύθηκαν κατά 2%, 4% και 3% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν.

«Οι επενδυτές ανησυχούσαν για μια σημαντική αρνητική έκπληξη και τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία επιτρέπουν στους “ταύρους” να επανεκκινήσουν το ράλι, αναζητώντας νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500», δήλωσε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, διευθύνων σύμβουλος της KKM Financial.

Οι σημερινές κινήσεις έρχονται μετά τις απώλειες που κατέγραψε ο S&P 500 την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό κλάδο επιβάρυναν τον δείκτη. Μετά την παρουσίαση από την πλατφόρμα Altruist ενός νέου εργαλείου φορολογικού σχεδιασμού με τεχνητή νοημοσύνη, οι μετοχές αρκετών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υποχώρησαν. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq σημείωσε επίσης πτώση, ενώ ο 30μετοχικός Dow κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό και ρεκόρ κλεισίματος.

Πέρα από τα στοιχεία για την απασχόληση, και άλλα οικονομικά δεδομένα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγορές αναμένονται εντός της εβδομάδας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), βασικός δείκτης για τον πληθωρισμό, αναμένεται να δημοσιευθεί την Παρασκευή.