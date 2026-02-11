Ισορροπία στο νήμα: Η Coca Cola HBC ανέσυρε τον Γενικό Δείκτη από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά

Μια συνεδρίαση-θρίλερ ολοκληρώθηκε σήμερα στη Λεωφόρο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταφέρνει στο φινάλε να «σβήσει» ζημιές που ενδοσυνεδριακά ξεπερνούσαν το 1%, κλείνοντας τελικά με οριακή άνοδο μόλις 0,02% στις 2.345,71 μονάδες. Η αγορά δοκιμάστηκε από ρευστοποιήσεις στον τραπεζικό κλάδο, αλλά βρήκε στήριγμα σε επιλεγμένα blue chips — κυρίως στην Coca Cola HBC, που λάμπρυνε το ταμπλό στον απόηχο εντυπωσιακών ετήσιων αποτελεσμάτων.

Η ψυχολογία των επενδυτών επηρεάστηκε αρνητικά από τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του MSCI, που δεν προχώρησε σε αλλαγές στη σύνθεση του MSCI Greece Standard Index — ο δείκτης συνεχίζει να απαρτίζεται από τις ίδιες οκτώ μετοχές (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Jumbo). Η αγορά είχε «ποντάρει» στην πιθανή ένταξη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ή Motor Oil, αλλά η τελική απόφαση αναβλήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης διαβούλευσης για την αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά, με τελική ανακοίνωση αναμενόμενη μέχρι τέλη Μαρτίου.

Η εικόνα των δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από δύσκολο πρωινό κατά το οποίο υποχώρησε μέχρι τις 2.319,30 μονάδες (πτώση 1,11% από το χθεσινό κλείσιμο), αντέδρασε στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης και τερμάτισε πρακτικά αμετάβλητος στις 2.345,71 μονάδες. Το ενδοσυνεδριακό εύρος (2.319,30 – 2.345,71) αποτυπώνει τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει αυτή τη φάση της αγοράς.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap σημείωσε ήπια πτώση 0,12%, υπό το βάρος των τραπεζικών ρευστοποιήσεων, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap κινήθηκε αντίθετα, ενισχυμένος κατά 0,38%. Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) υποχώρησε πιεσμένος από τις πωλήσεις στις συστημικές, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν μέρος των κερδών από το εντυπωσιακό ράλι του Ιανουαρίου (ο κλάδος εξακολουθεί να «γράφει» αποδόσεις πάνω από +20% από την αρχή του 2026).

Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 324,43 εκατ. ευρώ, διατηρώντας υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στις 44.394.087 μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, πτωτικά 63 και σταθερές παρέμειναν 16 — μια αναλογία που αποκαλύπτει ότι η ευρύτερη αγορά ήταν σε «κόκκινο», παρά το τελικό θετικό πρόσημο του βασικού δείκτη.

Πρωταγωνιστές και βαρίδια

Η μετοχή της Coca Cola HBC ήταν αδιαμφισβήτητα η star performer της ημέρας, με άνοδο +4,42% σε νέα ιστορικά υψηλά, στον απόηχο της ανακοίνωσης εξαιρετικών ετήσιων αποτελεσμάτων: καθαρά έσοδα €11,6 δισ. (+8,1% σε οργανική βάση), συγκρίσιμα EBIT €1,36 δισ. (+13,8%), καθαρά κέρδη €940 εκατ. (+14,6%) και πρόταση μερίσματος €1,20/μετοχή (+17% ετησίως). Η διοίκηση αναμένει για το 2026 οργανική αύξηση εσόδων +6% με +7% και αύξηση EBIT +7% με +10%.

Θετικά ξεχώρισαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,66%), που συνεχίζει να κινείται σε πολυετή υψηλά με κεφαλαιοποίηση πλέον άνω των 3,8 δισ. ευρώ, ο ΟΤΕ (+1,52%) και η Aktor (+1,24%).

Στον αντίποδα, ο τραπεζικός κλάδος δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις. Η Alpha Bank υποχώρησε -3,69% με τον μεγαλύτερο όγκο της ημέρας (12,4 εκατ. τεμάχια) και τζίρο €50 εκατ. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης ο ΟΠΑΠ (-2,10%), ο ΟΛΠ (-2,06%), η ΕΥΔΑΠ (-2,05%) και η Eurobank (-1,79%). Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε τον δεύτερο υψηλότερο τζίρο (€48,6 εκατ.), αναδεικνύοντας την έντονη δραστηριότητα θεσμικών στον κλάδο.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει αυτή τη φάση της αγοράς, μετά το πρόσφατο υψηλό 16ετίας στις 2.407 μονάδες (4 Φεβρουαρίου). Ο Γενικός Δείκτης απέχει πλέον περίπου 2,5% από εκείνη την κορυφή, κινούμενος σε μια ζώνη σταθεροποίησης μεταξύ 2.320 και 2.370 μονάδων.

Από τεχνικής πλευράς, η ζώνη στήριξης στις 2.319-2.320 μονάδες — που δοκιμάστηκε ενδοσυνεδριακά σήμερα — αποδεικνύεται καθοριστική. Πρόκειται για επίπεδα που συμπίπτουν με τα πρόσφατα ανοδικά χάσματα (2.294-2.282 και 2.313-2.322 μονάδες) που δημιουργήθηκαν κατά τη φάση του ράλι τέλη Ιανουαρίου. Η διατήρηση του δείκτη πάνω από αυτά τα επίπεδα αποτελεί θετική ένδειξη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία.

Οι ημερήσιοι ταλαντωτές (RSI, MACD) κινούνται πλέον προς τα επίπεδα ουδετερότητας, αφού πέρασαν μακρά περίοδο σε ζώνη υπερτιμήσεων — δύο μηνών περίπου. Η αποφόρτιση αυτή θεωρείται υγιής και δημιουργεί χώρο για μελλοντική ανοδική κίνηση, υπό τον όρο ότι η ζώνη στήριξης θα αντέξει. Μια ικανοποιητική βαθύτερη στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή των 2.260 μονάδων, που αντιστοιχεί σε αναλογία 38,2% Fibonacci διόρθωσης από την ανοδική κίνηση που ξεκίνησε στις 2.007 μονάδες.

Το βασικό σενάριο παραμένει η διατήρηση πλευρικής κίνησης με αυξημένη μεταβλητότητα, ακολουθούμενη από μια νέα δοκιμή είτε των ανώτερων αντιστάσεων (2.370-2.407) είτε βαθύτερης διόρθωσης προς τις 2.260. Η κατεύθυνση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τα εταιρικά αποτελέσματα που ξεκίνησαν ήδη (Coca Cola HBC) και τις εξελίξεις στο θέμα MSCI.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2026, ο ΓΔ σημειώνει ακόμα σημαντική απόδοση περί +10,5%, με τον τραπεζικό κλάδο να ξεπερνά το +20%. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών κινείται γύρω στα 413 εκατ. ευρώ — επίπεδα που η ελληνική αγορά δεν είχε δει σε μηνιαία βάση από τον Μάιο του 2008.

Διεθνές φόντο

Στην Ευρώπη, το κλίμα ήταν μεικτό σήμερα. Ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,24% στις 24.923 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,3%, πιεσμένος από τη βουτιά σχεδόν 20% της Dassault Systèmes λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ήταν εξαίρεση, κερδίζοντας 0,74%, ενώ ο ιταλικός MIB υποχώρησε 0,80% και ο ισπανικός IBEX έχασε 0,29%. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 κινήθηκε ελαφρά πτωτικά, με τον τεχνολογικό κλάδο να πιέζεται.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street συνεχίζει να κινείται υπό το βάρος των εξελίξεων στη Fed. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα στη συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου ψήφισε 10-2 να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,50%-3,75%, σηματοδοτώντας μια «γερακίσια παύση» μετά τις τρεις διαδοχικές μειώσεις στα τέλη του 2025 (συνολικά 175 μονάδες βάσης). Ο πληθωρισμός παραμένει στο 2,7%, πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ οι προσδοκίες της αγοράς για την πρώτη μείωση του 2026 έχουν μετατοπιστεί από τον Μάρτιο στον Ιούνιο. Η πιθανότητα μείωσης τον Μάρτιο, που στις αρχές Ιανουαρίου βρισκόταν στο 70%, έχει πλέον πέσει κάτω του 18%.

Ιδιαίτερη αναστάτωση προκαλεί η μεταβατική περίοδος στην ηγεσία της Fed: η θητεία του Jerome Powell λήγει τον Μάιο, με τον Kevin Warsh να θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος διάδοχος, φέρνοντας ένα πιο επιθετικό (hawkish) υπόβαθρο. Παράλληλα, η ποινική έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του Powell για δαπάνες ανακαίνισης της Fed εγείρει ερωτήματα για την ανεξαρτησία του θεσμού. Ο S&P 500 κινείται κοντά στα ιστορικά του υψηλά (περίπου 6.950 μονάδες), αλλά με αυξημένα forward P/E που προκαλούν ανησυχία σε ορισμένους αναλυτές. Ο median στόχος για τέλος 2026 βρίσκεται στις 7.600 μονάδες, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Γνώμες ειδικών

Η τρέχουσα φάση του Χρηματιστηρίου Αθηνών προκαλεί διχογνωμία μεταξύ των αναλυτών. Στελέχη της Beta Χρηματιστηριακής σημειώνουν ότι οι 2.407 μονάδες αποτελούν μέχρι στιγμής την κορυφή του ράλι που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, με τα πτωτικά σώματα που ακολούθησαν να υποδηλώνουν καθοδική δυναμική που δεν έχει πλήρως εκτονωθεί. Το επικρατέστερο σενάριο, κατά την ανάλυσή τους, είναι η διατήρηση της μεταβλητότητας με πιθανή προσέγγιση των στηρίξεων στη ζώνη 2.260 μονάδων.

Η NBG Securities παραμένει θετική για τις ελληνικές μετοχές το 2026, βλέποντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενώ η Bank of America εκτιμά ότι τόσο η ελληνική οικονομία όσο και οι μετοχές θα υπεραποδώσουν φέτος.

Από την αντίθετη πλευρά, η JP Morgan εκφράζει σκεπτικισμό για τις συνέπειες της αναβάθμισης MSCI, τονίζοντας ότι η στάθμιση της Ελλάδας στον MSCI World θα είναι μόλις 0,06% (έναντι 0,57% στον MSCI Emerging Markets σήμερα), γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αρνητικές ροές κεφαλαίων σε πρώτη φάση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά θα δοκιμαστεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες από τον συνδυασμό τριών παραγόντων: τα εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων (που ξεκίνησαν με θετικό πρόσημο από την Coca Cola HBC), η τελική απόφαση του MSCI για την αναβάθμιση (αναμένεται τέλη Μαρτίου), και το ευρύτερο διεθνές κλίμα, με τη Fed σε μεταβατική φάση και τις γεωπολιτικές εντάσεις να παραμένουν στο προσκήνιο. Η σημερινή συνάντηση κορυφής Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα αποτελεί επίσης παράγοντα που παρακολουθείται στενά από τους διεθνείς επενδυτές.