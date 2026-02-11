Κίνα:-Άνοδο-χαμηλότερη-από-το-αναμενόμενο-ο-πληθωρισμός-στις-τιμές-καταναλωτή-τον-Ιανουάριο

Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή (core CPI), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε 0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο

Άνοδο χαμηλότερη από το αναμενόμενο κατέγραψε ο πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή στην Κίνα τον Ιανουάριο, ενώ η αποπληθωριστική τάση στις τιμές παραγωγού συνεχίστηκε, σε ένδειξη των συνεχιζόμενων πιέσεων ελλείψει ισχυρότερων μέτρων τόνωσης της οικονομίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, κάτω από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 0,4% σε δημοσκόπηση του Reuters. Αυτό ακολούθησε μια αύξηση 0,8% τον Δεκέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο σε σχεδόν τρία χρόνια.

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση, κάτω από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 0,3%.

Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή (core CPI), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε 0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, χαμηλότερα από το 1,2% του Δεκεμβρίου.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού της Κίνας μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με πέρσυ, υψηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για πτώση 1,5%, σημειώνοντας επιβράδυνση από την πτώση 1,9% που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός των τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,4%, σημειώνοντας άνοδο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, εν μέρει λόγω της αύξησης των τιμών του χρυσού παγκοσμίως τους τελευταίους μήνες.