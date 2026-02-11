Close Menu
    Wednesday, February 11
    Κεραμέως στη Βουλή: Η Κοινωνική Συμφωνία δίνει μεγαλύτερο μέρισμα ανάπτυξης στους εργαζόμενους

    Η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ένα θετικό στοιχείο στην αγορά εργασίας, το οποίο ενισχύει τη θέση των εργαζομένων

