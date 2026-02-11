Κεφαλογιάννη-στην-κοπή-πίτας-της-ΠΟΞ:-Τρίτη-διαδοχική-χρονιά-ρεκόρ-και-προτεραιότητες-για-τον-ελληνικό-τουρισμό

«Ξεκάθαρος προσανατολισμός και για το 2026 παραμένει η ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, με στόχο όχι απλώς την αύξηση των τουριστικών μεγεθών, αλλά κυρίως τη διάχυση των οφελών στην κοινωνία και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στα ανακαινισμένα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη χρονιά-ρεκόρ, τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου και τη σημαντική συμβολή του στην εθνική οικονομία.

Παράλληλα, παρουσίασε τις προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής για το 2026, με έμφαση στη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του 12μηνου τουρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άνοιγμα σε νέες αγορές καθώς και στις νέες αεροπορικές συνδέσεις από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, με πιο πρόσφατη την έναρξη των απευθείας πτήσεων από την Ινδία, με την αεροπορική εταιρεία IndiGo, η οποία υλοποιήθηκε με ακρίβεια στο χρονοδιάγραμμα. «Στόχος με αυτή την πρώτη ιστορική πτήση είναι να αξιοποιηθεί η σύνδεση των δύο χωρών για την προσέλκυση επισκεπτών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αυθεντική εμπειρία του ελληνικού τουρισμού», πρόσθεσε.

Σημείωσε, ακόμα, ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πρώτης κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό.

«Τα αποτελέσματα αυτά είναι προϊόν μιας συνεκτικής κυβερνητικής στρατηγικής που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης», τόνισε η κα Κεφαλογιάννη. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της συμβολής του ξενοδοχειακού τομέα, ο οποίος διαθέτει παράδοση δεκαετιών και έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα σε περιόδους κρίσεων.

Όπως ανέφερε, ο ξενοδοχειακός κλάδος βρίσκεται στην αιχμή της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και στη στήριξη της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας. Επιπλέον, μίλησε για τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν θεσμικά τον τουρισμό, επιλύουν ζητήματα της αγοράς και διαμορφώνουν ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις επενδύσεις, καθώς και για την προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Στη συνέχεια, η Υπουργός αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, και συγκεκριμένα στην εφαρμογή, για πρώτη φορά, λειτουργικών προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφαλείας, οι οποίες είναι σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβριο. Παράλληλα, όπως είπε, συνεχίζεται και το 2026 η αναστολή νέων εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, ενώ το μέτρο επεκτείνεται και για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά στην προώθηση των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs), έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με 20 ΟΤΑ, οι οποίοι θα λάβουν τις αναγκαίες μελέτες για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Είναι σημαντικό να συνδυάσουμε αυτή την προσπάθεια με πρωτοβουλίες των ξενοδοχειακών ενώσεων, ώστε να στηρίξουμε δημιουργικά περιοχές και να τις κάνουμε πιο ελκυστικές όλο το χρόνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς μια χώρα πρέπει να μπορεί να είναι ελκυστική και για τους επισκέπτες της εσωτερικής αγοράς. Η συνεργασία με τους φορείς του κλάδου θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε ποιες περιοχές, βάσει της επισκεψιμότητάς τους, μπορούν να προσφέρουν κίνητρα για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, παραμένει προτεραιότητα το ζήτημα των θεωρήσεων εισόδου (visa), με στόχο τη διεύρυνση των διαδικασιών και το άνοιγμα δύο νέων ελληνικών Διπλωματικών Αρχών στην Ινδία. Ολοκληρώνεται, επίσης, ο διαγωνισμός για το νέο Visa Center, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός ανοίγει δρόμους και για τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, και τη χώρα.

Η κα Κεφαλογιάννη παρουσίασε ακόμη τις πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, με έμφαση στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα του ορεινού τουρισμού.

«Για πρώτη φορά, η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού εντάσσεται στην επίσημη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, με στόχο η Ελλάδα να προβάλλεται ως προορισμός για όλο τον χρόνο», προσθέτοντας ότι με την περσινή νομοθετική ρύθμιση, τα χιονοδρομικά κέντρα μπορούν να αξιοποιούν τις υποδομές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η στρατηγική αυτή θέτει τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη και αξιοποίηση των χειμερινών προορισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις.

Επιπλέον, μίλησε μεταξύ άλλων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», στο πλαίσιο του οποίου για πρώτη φορά το 2025 η κλήρωση πραγματοποιήθηκε για δύο περιόδους, τη χαμηλή και την υψηλή, με ενισχυμένα ποσά για τη χαμηλή.

Κλείνοντας, η Υπουργός τόνισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας της ΠΟΞ με το Υπουργείο Τουρισμού, με στόχο την υποστήριξη του ξενοδοχειακού κλάδου και τη ενίσχυση της ποιότητας της ελληνικής τουριστικής εμπειρίας. «Με πνεύμα συνεργασίας, εμπιστοσύνη και κοινό όραμα, μπορούμε να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, να στηρίξουμε τις περιοχές μας και να κάνουμε την Ελλάδα έναν προορισμό ποιοτικής αξίας για επισκέπτες από όλο τον κόσμο», σημείωσε. Το μήνυμα για τον ελληνικό τουρισμό είναι σαφές: επένδυση στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση και στη βιωσιμότητα σημαίνει ανάπτυξη για όλους και για όλη τη χώρα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα Βασιλική Κουτσούκου, και ο Ειδικός Σύμβουλος της Υπουργού, κ. Κωνσταντίνος Ζήκος.

Από την πλευρά της ΠΟΞ παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζής, ο Αναπληρωματικός Πρόεδρος κ. Μανώλης Γιαννούλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Μανδρινός, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης, ο Γ’ Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Άγγελος Καλλίας, η Αναπλ. ΓΓ κα Αντιγόνη Μαϊστράλη, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Γεράσιμος Τιμοθεάτος, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων κ. Χαράλαμπος Βούλγαρης, ο Έφορος Διεθνών Σχέσεων κ. Ιορδάνης Μιχαηλίδης, το μέλος του Δ.Σ. κα Κωνσταντίνα Σβύνου και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Νίκος Ζωητός.

