Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα μας δίνουν δύναμη
«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε με σημερινή της ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από το κόμμα.
Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε:
«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία. Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!».
