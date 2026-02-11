Λάιεν:-Τον-Μάρτιο-η-παρουσίαση-του-eu-inc-για-την-ίδρυση-εταιρειών-εντός-48-ωρών-σε-όλη-την-ΕΕ

Οι ανακοινώσεις για τη νεα πανευρωπαϊκή εταιρεία EU Inc κλείδωσαν για τον Μάρτιο, όπως εξήγγειλε σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Insider.

Οι ανακοινώσεις για τη νεα πανευρωπαϊκή εταιρεία EU Inc κλείδωσαν για τον Μάρτιο, όπως εξήγγειλε σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Insider.

Πρόκειται για το λεγόμενο «28ο νομικό καθεστώς», το οποίο πλέον επιταχύνεται και θα προσφέρει ενιαίους κανόνες για την ίδρυση, λειτουργία,, αλλά και την πτώχευση επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Η φορολόγηση θα γίνεται στη χώρα δραστηριοποίησης αλλά οι κανόνες που θα τη διέπουν θα ειναι κοινοί, επιτρέποντας την απρόσκοπτη λειτουργία της σε όλη την επικράτεια. η έναρξη θα γίνεται ενός 48 ωρών, online, με κόστος πολύ χαμηλό, ενώ αυτο που αναμένεται ειναι οι νομοθετικές διατάξεις.

Σημειώνεται πως το «28ο Καθεστώς» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική εξέλιξη για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και σημαντική ευκαιρία για το μέλλον κυρίως μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σίγουρα δεν αφορούν μόνο «τους ισχυρούς της ΕΕ». Απαιτείται ταχύτητα εφαρμογής και δικλείδες ασφαλείας. Χωρίς όμως να αλληλοεξουδετερώνονται.

Ειδικότερα, η Λάιεν δήλωσε: «…Ας συνεχίσω με την Ενιαία Αγορά. Το ΔΝΤ λέει ότι τα διακρατικά εμπόδια στην Ένωσή μας είναι τρεις φορές υψηλότερα από τα διακρατικά εμπόδια στις ΗΠΑ. Πώς λοιπόν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ισότιμα; Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά την οδηγούμε με το χειρόφρενο.

Τα καλά νέα είναι: Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Αλλά χρειαζόμαστε μια ενιαία εστίαση στην Ενιαία Αγορά. Και πρέπει να γκρεμίσουμε τα εμπόδια ένα προς ένα. Γι’ αυτό, τον επόμενο μήνα, θα προτείνουμε το 28ο καθεστώς.

Το ονομάζουμε EU Inc, ένα ενιαίο και απλό σύνολο κανόνων που θα ισχύουν απρόσκοπτα σε όλη την Ένωσή μας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη πολύ πιο εύκολα. Οι επιχειρηματίες μας θα μπορούν να εγγράψουν μια εταιρεία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εντός 48 ωρών – πλήρως διαδικτυακά.

Η EU Inc θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στις φάσεις εκκίνησης και επέκτασης. Η EU Inc επιτρέπει ομαλές διασυνοριακές δραστηριότητες και επιτρέπει την ταχεία εκκαθάριση – εάν μια εταιρεία αποτύχει. Αυτή είναι η ταχύτητα που χρειαζόμαστε. Και αυτή είναι η «Ευρώπη εύκολα».

Επιτάχυνση αποφάσεων για ανταγωνιστικότητα

Η Ευρώπη πρέπει να εξαφανίσει τα εσωτερικά προσκόμματα για την ανταγωνιστικότητά της αν θέλει να γίνει «πραγματικός παγκόσμιος γίγαντας» , δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία ημέρα πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

Αναφερόμενη στο παράδειγμα του υπερβολικού κατακερματισμού του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, η πρόεδρος της Κομισιόν προέτρεψε για την ταχύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και την εξαφάνιση κάθε ενός από τα προσκόμματα που βλάπτουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από κεφάλαια άμεσα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε αυτόν τον χρόνο», είπε απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές και προτρέποντας για την συνομολόγηση συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και για την απλοποίηση των ρυθμιστικών κανόνων ώστε να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας.

Οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται αύριο στο κάστρο του Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο σε μία ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πολλοί από αυτούς, ανάμεσά τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, θα συμμετάσχουν σήμερα σε σύνοδο των στελεχών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην Αμβέρσα.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές τις συνόδους, η εγκαθίδρυση ενός προτιμησιακού καθεστώτος για το «made in Europe» που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσιους πόρους να προμηθεύονται κατά κύριο λόγο εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Ευρώπη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία υπερασπίσθηκε την Δευτέρα το μέτρο αυτό που υποστηρίζει η Γαλλία αλλά επικρίνεται από άλλες χώρες, διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα επιβολής μίας «έτοιμης» λύσης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν άνοιξε επίσης την πόρτα σε «ενισχυμένες συνεργασίες» ως προς την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοσθούν σε χώρες που τις επιθυμούν μάλλον παρά στην κλίμακα των 27, όπως επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες σε ορισμένους τομείς.

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει τον Μάρτιο σχέδιο για τη δημιουργία νέου πανευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις που θα ονομάζεται «EU Inc». Το καθεστώς αυτό που ονομάζεται επίσης «28ο νομικό καθεστώς» θα τους επιτρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές του στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες και δαπάνες.