Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, February 11
    Νέος-Γενικός-Οικονομικός-Διευθυντής-στον-ΟΛΘ-ο-Νάρκισσος-Γεωργιάδης
    Νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στον ΟΛΘ ο Νάρκισσος Γεωργιάδης

    Νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στον ΟΛΘ ο Νάρκισσος Γεωργιάδης

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Τον ορισμό του κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 16η Φεβρουαρίου 2026 ανακοίνωσε η ΟΛΘ.

    Τον ορισμό του κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 16η Φεβρουαρίου 2026 ανακοίνωσε η ΟΛΘ.

    «Ο κ. Γεωργιάδης διαθέτει πολυετή διεθνή και εγχώρια εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές και σε εισηγμένες εταιρίες, με ουσιαστική συμβολή σε έργα στρατηγικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, ιδίως στους τομείς των υποδομών και της βιομηχανίας» τονίζει η εισηγμένη.

    «Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του αναμένεται να συμβάλλουν στη χρηματοοικονομική λειτουργία και τη στρατηγική αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε» καταλήγει η ανακοίνωση.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com