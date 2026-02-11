Ντ.-Μπακογιάννη:-Η-Ευρώπη-πρέπει-να-συζητήσει-με-τη-Ρωσία,-διάλογος-δεν-σημαίνει-υποχώρηση

«Ό,τι παλιό ξέραμε μπορούμε να το ξεχάσουμε, όπως τόνισε και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, όσα ξέραμε τα τελευταία 80 χρόνια, ο μεταπολεμικός κόσμος τελειώνει και κάτι νέο γεννιέται, στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε», τόνισε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, στο πάνελ “Η Νέα Παγκόσμια Τάξη: Μετατοπίσεις Ισχύος, Άνοδος Λαϊκισμού και Νέες Γεωπολιτικές Συνθήκες” στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής του Capital.gr και του Forbes Greece με θέμα “Η Νέα Γεωπολιτική Πραγματικότητα και οι Αμυντικές Προκλήσεις – Η επόμενη ημέρα για Ευρώπη, Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο”.

«Οι παλιοί συνδετικοί κρίκοι στην παγκόσμια τάξη δεν υπάρχουν, πράγμα που δημιουργεί εν μέρει χάος, αλλά σίγουρα αβεβαιότητα και μια τεράστια κούρσα εξοπλισμών. Η Γερμανία μπαίνει σε αυτήν – πράγματικά εντυπωσιακό για τη δική μου γενιά», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «Η περίοδος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι η πιο φωτεινή της παγκόσμιας ιστορίας».

«Όλοι είχαμε βολευτεί. Η Γερμανία πέτυχε το βιομηχανικό της θαύμα βασιζόμενη στο ρωσικό φυσικό αέριο και στην αμερικανική αμυντική ομπρέλα», συνέχισε.

«Θα μπούμε σε μια τεράστια κούρσα εξοπλισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πράγμα αφομοιωμένο σε κυβερνητικό επίπεδο, όχι όμως απαραίτητα και σε επίπεδο ευρωπαϊκών λαών, π.χ. σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Ωστόσο οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Είναι προφανές ότι όλοι προετοιμάζονται για ενός είδους πόλεμο», υπογράμμισε.

«Συμφωνώ με τον Εμανουέλ Μακρόν. Η Ευρώπη χρειάζεται οικονομικά εργαλεία, όπως το ευρωομόλογο, που είναι ταμπού για τη Γερμανία», σημείωσε ακόμη.

«Στο περιβάλλον ασφάλειας της Ευρώπης στο μέλλον η Ρωσία θα έχει ρόλο. Σημασία όμως έχει το ποια Ρωσία και ποιο ρόλο. Η πρόσφατη συνέντευξη Λαβρόφ ανοίγει πιο πολλά θέματα απ’ όσα κλείνει. Μιλά για την Οδησσό, το Χάρκοβο, ως ρωσικές πόλεις. Πρέπει απέναντι της η Ρωσία να βρει μια ενωμένη Ευρώπη, που όμως να συζητά με τη Μόσχα. Ο διάλογος δεν είναι υποχώρηση», ανέφε επίσης η ίδια.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.