Οι-«χαμένες-ευκαιρίες»-του-ΠΑΣΟΚ-και-οι-νέες-που-έρχονται

Ο μεγάλος «πονοκέφαλος» του ΠΑΣΟΚ είναι τα αναιμικά του ποσοστά που δεν λένε να ανέβουν. Η «κολλημένη βελόνα», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Παύλος Γερουλάνος, πληγώνει τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς στην τελική ευθεία προς τις κάλπες το αφήγημα για νίκη «έστω και με μια ψήφο» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν ακούγεται ρεαλιστικό. Τη Δευτέρα δόθηκε ένα σήμα διεύρυνσης με πρόσωπα που είτε είχαν «μετακομίσει» στον ΣΥΡΙΖΑ είτε απλώς επέστρεψαν στο κόμμα. Στελέχη πιστεύουν πως το κίνημα έχει μπροστά του μια νέα μεγάλη ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ να γίνει η «ομπρέλα» της προοδευτικής παράταξης.

Τα γεγονότα των τελευταίων πολλών μηνών μαρτυρούν τις «χαμένες ευκαιρίες» της Χαριλάου Τρικούπη σε μια αρκετά μεγάλη περίοδο που απλώνεται από το 2023 μέχρι σήμερα. Ανέβασε σημαντικά τα ποσοστά του κατά 3,7% από τις εθνικές εκλογές του 2019 (8,1%) στις κάλπες του 2023 (11,84%). Μαζί με το 12,79% των ευρωεκλογών ένα χρόνο μετά, απέκτησε μια καλή βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να πατήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι «πάσες» που του δόθηκαν στη συνέχεια ήταν αρκετές. Το ζήτημα των υποκλοπών, η επαναφορά του δυστυχήματος των Τεμπών στο προσκήνιο και κυρίως ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια τριπλέτα ευκαιριών που θα περίμενε κανείς να εκμεταλλευτεί το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μειώσει την «ψαλίδα». Το άλλο μεγάλο αβαντάζ προήλθε από την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ που το οδήγησε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ενώ μετά τις εσωκομματικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2024 φάνηκε τα πράγματα να αλλάζουν το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη «φρέναρε» και δεν κατάφερε να αποκτήσει κυβερνητική προοπτική.

Δεν βοήθησε η «μουρμούρα» των στελεχών που δεν σταμάτησε στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Χάρης Δούκας ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει ρυθμούς τραβώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από το «αριστερό μανίκι». Υπήρξαν ημέρες που μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων και τα άλλα δυο κορυφαία στελέχη και διεκδικητές της ηγεσίας, Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου, είχαν παράλληλες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Στον δρόμο προς το συνέδριο το «πράσινο στρατόπεδο» εμφανίζει μια εικόνα που δεν το βοηθά, παρά το γεγονός πως προγραμματικές θέσεις υπάρχουν και έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο. Το timing για εσωστρέφεια είναι το χειρότερο δυνατό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τραβήξει το «χαρτί» της Συνταγματικής Αναθεώρησης προκειμένου να εισχωρήσει όσο περισσότερο μπορεί στο χώρο του κέντρου.

Πλέον το πολιτικό τοπίο αλλάζει, καθώς σύντομα το ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να αναμετρηθεί τόσο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και με το κίνημα που θα συγκροτήσει η Μαρία Καρυστιανού. Για ένα διάστημα «καρδιοχτύπησε» βλέποντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά. Αν και παρουσιάζει νέες μικρές απώλειες σε κάποιες μετρήσεις παραμένει στη δεύτερη θέση. Σύντομα, όμως θα κληθεί σε νέες μάχες. Από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, πλειοψηφικό μάλιστα, εμφανίζεται να αναζητεί στις έρευνες που διεξάγονται την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ μπορεί ακόμα να ελπίζει πως είναι σε θέση να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κυριαρχήσει μεταξύ των νέων «παικτών». Ξεπερνώντας αυτό το εμπόδιο και επικρατώντας του Αλέξη Τσίπρα θα έχει μια ακόμα καλή ευκαιρία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με αφετηρία ενδεχομένως τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.

