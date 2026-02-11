Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας – Όλες οι εξελίξεις

Με την υπογραφή επτά συμφωνιών ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τουρκικό προεδρικό μέγαρο, στην Άγκυρα.

Η συνάντηση στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες διήρκεσε σχεδόν 1,5 ώρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών. Ξεκίνησαν οι εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι υπουργοί που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό είναι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Παρακαλώ περιμένετε…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.