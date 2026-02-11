Ο Παναγόπουλος διχάζει το ΠΑΣΟΚ – Κλειδώνει ο αλγόριθμος για την εκλογή συνέδρων

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Κλειδώνει σήμερα ο αλγόριθμος για την εκλογή Συνέδρων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη να καλούνται να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκλογή των Συνέδρων του Μαρτίου και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πρόταση που έχει ετοιμαστεί από τα Κεντρικά θα μοιραστεί κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης. Ο μαθηματικός υπολογισμός ή αλλιώς ο αλγόριθμος προκαλεί πονοκέφαλο και εσωκομματικούς τριγμούς, με την αντιπολίτευση του Νίκου Ανδρουλάκη να τονίζει ότι δεν μπορεί η Κρήτη να έχει περισσότερους συνέδρους από την Αττική. Στο τέλος της ημέρας θα φανεί αν βγει λευκός καπνός και βρεθεί η χρυσή τομή. Πάντως και η επιλογή των «Αριστείδιν Συνέδρων» απασχολεί τα πασοκικά πηγαδάκια.

Ο Παναγόπουλος διχάζει το ΠΑΣΟΚ

Όσο και αν επιχειρούν να ξορκίσουν το κακό από την Χαριλάου Τρικούπη, η περίπτωση του Προέδρου της Γ.Σ.Σ.Ε Γιάννη Παναγόπουλου φέρνει αναστάτωση στην πράσινη παράταξη, παρά τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξε το ΠΑΣΟΚ και την άμεση αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, αλλά και τη ξεκάθαρη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν θα δεχτεί καμία σκιά και οποίος ερευνάται θα τίθεται εκτός κόμματος. Σαφής ήτανε και οι αιχμές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.

«Και θέλω να γνωρίζετε ότι οι δεσμεύσεις μου είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι μπορεί να μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ.» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του ΠΑΣΟΚ στην συμπρωτεύουσα.

Είχε προηγηθεί η επιστολή της ΠΑΣΚΕ προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη να βάλλουν κατά του Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ και να υποστηρίζουν τον Γιάννη Παναγόπουλο, απειλώντας μάλιστα μέχρι και με αποχώρηση από το κίνημα.

«Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της«νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν΄ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα.» αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή μελών της ΠΑΣΚΕ.

Η ενόχληση στα μέλη που στηρίζουν τον Γιάννη Παναγόπουλο ήταν έντονη και η απόφαση για την επιστολή ελήφθη μετά από σύσκεψη με την παρουσία του Προέδρου της ΓΣΕΕ μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ που δήλωνε ότι δεν πάει άλλο και πως το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων, προτρέποντας ουσιαστικά τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. σε παραίτηση.

«Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία. Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι ΤΩΡΑ. Είμαστε εδώ, έχοντας τραβήξει διαχωριστική γραμμή από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελείς πρακτικές, που αμαυρώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή.Είμαστε εδώ, καλώντας σε συμπαράταξη όλες τις υγιείς, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών.» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή.

Ανδρουλάκης – Σαουλίδης δυο ξένοι στην ίδια εκδήλωση

Μια απρόσμενη συνάντηση είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη αφού αναμεσά στους βουλευτές του κινήματος , τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ το παρών έδωσε και ο Αντώνης Σαουλίδης που δηλώνει ΠΑΣΟΚ αλλά φλερτάρει και με τον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα ήταν από τους ομιλητές στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν το κλίμα πιο ψυχρό και από τον Βόρειο Πόλο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην ανταλλάσσει όχι χειραψία αλλά ούτε ματιά με τον Αντώνη Σαουλίδη… σαν να μην ήταν εκεί.

