Ο-Πλεύρης-ζητά-πλήρη-ενημέρωση-για-την-απόρριψη-ασύλου-του-Βασίλη-Γιαϊλαλί

Πλήρη ενημέρωση και διερεύνηση της υπόθεσης του ακτιβιστή με ποντιακές ρίζες Γιάννη – Βασίλη Γιαϊλαλί ζήτησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μετά την απόρριψη –σε πρώτο βαθμό– του αιτήματός του για διεθνή προστασία.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Πλεύρης αναφέρει ότι έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση, προκειμένου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος. Διευκρινίζει ωστόσο ότι η Υπηρεσία Ασύλου, η οποία εξετάζει τα αιτήματα διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό, λειτουργεί αυτοτελώς και εκδίδει αποφάσεις βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όπως επισημαίνεται, προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης μπορεί να ασκήσει μόνο ο ίδιος ο αιτών άσυλο, εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης. Μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό, ο αιτών δεν απελαύνεται από τη χώρα. Ο υπουργός διατηρεί δικαίωμα δικαστικής προσφυγής μόνο κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου οργάνου.

Γεννημένος στην Τουρκία ως Ιμπραήμ Γιαϊλαλί, ο ακτιβιστής έχει δηλώσει ότι ανακάλυψε ότι η οικογένειά του έχει ποντιακή, ελληνική καταγωγή. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Ελλάδα, όπου έχει βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός, λαμβάνοντας το όνομα Ελευθέριος και επιλέγοντας το επώνυμο Παρχαρίδης.

Οι κατηγορίες και το ιστορικό

Σε βάρος του εκκρεμούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 13 υποθέσεις στην Τουρκία, που σχετίζονται με δημόσιες αναφορές στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, κατηγορίες για «προσβολή» του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και ισχυρισμούς περί συμμετοχής στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Ο Γιαϊλαλί αρνείται ότι συμμετείχε σε εγκληματικές πράξεις και υποστηρίζει ότι οι διώξεις συνδέονται με τη δημόσια δράση του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

«Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναφορικά με υπόθεση απόρριψης αιτήματος ασύλου σε α΄ βαθμό πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος σημειωτέον δεν απελαύνεται έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματός του, έχει ζητήσει πλήρη ενημέρωση για την υπόθεση, προκειμένου, εφόσον το κρίνει, να ασκήσει τα δικαιώματα που έχει εκ του νόμου.

Παράλληλα διευκρινίζονται τα εξής:

1) Η Υπηρεσία Ασύλου που κρίνει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό λειτουργεί αυτοτελώς και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2) Προσφυγή κατά απορριπτική απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να ασκήσει μόνο ο ίδιος ο αιτών άσυλο, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοσή της σε αυτόν.

3) Έως την έκδοση απόφασης β΄ βαθμού επί της άνω προσφυγής, ο αιτών άσυλο δεν απευλαύνεται από τη χώρα.

4) Ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικώς μόνο εναντίον της απόφασης του β΄ βαθμού».