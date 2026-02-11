Παγκόσμια-Ημέρα-Ασφαλούς-Πλοήγησης-στο-Διαδίκτυο:-Γιορτάζεται-σε-πάνω-από-160-χώρες-και-περιοχές-στον-κόσμο

2. Αναφορές μέσω Cyber Tipline για παιδιά σε διαδικτυακό κίνδυνο – Διαδικτυακός Εκφοβισμός (Cyberbullying): 5

1. Εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα Ασφάλεια στο διαδίκτυο, πανελλαδικά – Αριθμός μαθητών και μαθητριών : 7.661 – Αριθμός εκπαιδευτικών: 70

Σήμερα, γιορτάζεται σε περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές παγκοσμίως , αποδεικνύοντας ότι τα ζητήματα του ψηφιακού κόσμου δεν γνωρίζουν σύνορα.

EU SafeBorders μέχρι τη θεσμοθέτησή της από το δίκτυο Insafe το 2005, η Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς της ψηφιακής ασφάλειας.

Στην πραγματικότητα λειτουργεί ως ένα « κάλεσμα για εγρήγορση » σε σχέση με το πως χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, πώς προστατευόμαστε μέσα σε αυτό και, κυρίως, πώς συνυπάρχουμε.

Η Safer Internet Day (SID) έχει καθιερωθεί ως ένα παγκόσμιο «ραντεβού» ευθύνης, γνώσης και ψηφιακής ωριμότητας αντί για μία απλή θεματική επέτειος στο ημερολόγιο.

Τη δεύτερη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας του Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

– Online υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης : 10

– Διαδικτυακός Εκβιασμός (Sextortion): 9

– Διαδικτυακή Αποπλάνηση Ανηλίκου (Grooming): 3

3. Υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν διαδικτυακούς κινδύνους (ηλεκτρονικός σεξουαλικός εκβιασμός – sextortion, ηλεκτρονικός εκφοβισμός – cyberbullying, ηλεκτρονική αποπλάνηση – grooming, προβληματική χρήση του διαδικτύου, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο)

Αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν ότι οι έφηβοι, λόγω της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων, αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα σε κινδύνους, όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η σεξουαλική εκμετάλλευση και η προβληματική χρήση διαδικτύου.

Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις πρόληψης, ώστε να ενισχυθεί η ψηφιακή ασφάλεια και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών και εφήβων σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες.

Επισημαίνεται ότι σε πολλά περιστατικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από μία ενέργειες, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πολύπλευρη και ολιστική προσέγγιση που εφαρμόζεται, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υποστήριξης και προστασίας των παιδιών σε κάθε επίπεδο.

Από τον κυβερνο-εκφοβισμό στην ψηφιακή ταυτότητα, πώς λειτουργούν τα Safer Internet Centres – SICs

Κάθε χρόνο, η θεματολογία της Ημέρας προσαρμόζεται στις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις: κυβερνο-εκφοβισμός, παραπληροφόρηση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προστασία προσωπικών δεδομένων, ψηφιακή ταυτότητα, τεχνητή νοημοσύνη.

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκονται τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Centres – SICs), που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τα εθνικά αυτά κέντρα υλοποιούν ενημερωτικές και εκπαιδευτικές καμπάνιες, λειτουργούν γραμμές βοήθειας (helplines), συνεργάζονται με παιδιά και νέους και προωθούν μια τεκμηριωμένη, πολυμετοχική προσέγγιση για ένα καλύτερο, πιο ανθρώπινο διαδίκτυο.

Παράλληλα, από το 2009, θεσπίστηκαν οι Επιτροπές Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης (SID Committees) σε χώρες εκτός Ευρώπης, ενισχύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας και διασφαλίζοντας έναν κοινό άξονα δράσης με συντονισμό από τις Βρυξέλλες.

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 2026

Η Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης 2026 έρχεται να συνεχίσει και να ενισχύσει αυτή τη δυναμική. Με πλούσιο προωθητικό υλικό, τον χαρακτηριστικό μασκότ Ally σε νέες εκφράσεις και στάσεις και αυστηρές προδιαγραφές χρήσης των οπτικών στοιχείων, η φετινή διοργάνωση δίνει έμφαση στη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, των οικογενειών, αλλά και των ίδιων των παιδιών και νέων.

Σε δεκάδες χώρες, το 2026 συνοδεύεται από εκπαιδευτικά εργαστήρια σε σχολεία, ανοιχτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), συνεργασίες με οργανισμούς, ΜΚΟ και φορείς τεχνολογίας, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έντονη τη φωνή των νέων.

Το επίσημο διαδικτυακό περιβάλλον της SID λειτουργεί ως παγκόσμια πλατφόρμα ανάδειξης δράσεων, προσφέροντας πολυγλωσσικό υλικό για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και χώρο ανταλλαγής εμπειριών για επαγγελματίες της ψηφιακής ασφάλειας.

Η Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί μια τυπική ευρωπαϊκή υπενθύμιση, αλλά μια ζωντανή εκπαιδευτική και κοινωνική διαδικασία που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση.

Με τα παιδιά και τους εφήβους να βρίσκονται καθημερινά online, από το σχολείο μέχρι την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση, το ζήτημα της ψηφιακής ασφάλειας έχει πάψει να είναι θεωρητικό.

Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό δίκτυο Insafe, μέσω του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο λειτουργεί ως εθνικός κόμβος ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης.

Κάθε χρόνο, με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης, υλοποιούνται:

– επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, ενημερωτικές δράσεις σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων,

– ανοιχτές εκδηλώσεις για γονείς, ψηφιακά εργαστήρια και συζητήσεις με μαθητές.

Παράλληλα, λειτουργεί γραμμή βοήθειας (helpline) για ζητήματα, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η επιβλαβής διαδικτυακή συμπεριφορά, προσφέροντας καθοδήγηση όχι μόνο σε ανήλικους αλλά και σε ενήλικες.

SID 2026 στην Ελλάδα: σχολεία, κοινότητες και νέες ψηφιακές προκλήσεις

Η SID 2026 βρίσκει την ελληνική κοινωνία σε μια κομβική στιγμή: η ψηφιακή εκπαίδευση έχει πλέον ενσωματωθεί στον σχολικό βίο, ενώ η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από ανήλικους αυξάνεται ραγδαία.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, στην Ελλάδα αναπτύσσονται:

– θεματικές εβδομάδες ψηφιακής ασφάλειας σε σχολεία,

– δράσεις ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες,

– διαδικτυακές καμπάνιες με τη συμμετοχή μαθητών, που μετατρέπονται από «παθητικούς χρήστες» σε ενεργούς ψηφιακούς πολίτες,

– ανοιχτές συζητήσεις για την παραπληροφόρηση, τη ρητορική μίσους και την προστασία της ψηφιακής ταυτότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και το 2026 στη φωνή των ίδιων των παιδιών, τα οποία καλούνται να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους στο διαδίκτυο, να προτείνουν λύσεις και να συνδιαμορφώσουν ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον.

Η ελληνική οικογένεια μπροστά στην οθόνη

Για τις ελληνικές οικογένειες, η Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης λειτουργεί συχνά ως αφορμή διαλόγου. Γονείς και παιδιά καλούνται να συζητήσουν ανοιχτά για τα όρια, τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες του διαδικτύου.

Το ζητούμενο δεν είναι ο έλεγχος, αλλά η εμπιστοσύνη και η καθοδήγηση – μια προσέγγιση που κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας.

Η ουσία της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης δεν βρίσκεται μόνο στις εκδηλώσεις, αλλά στο μήνυμα ότι «το διαδίκτυο δεν είναι ‘κάπου αλλού’ – είναι μέρος της καθημερινότητάς μας».

Κι όπως κάθε κοινός χώρος, χρειάζεται κανόνες, σεβασμό και ενεργούς πολίτες. Η SID μας υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά όλους: γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, θεσμούς. Είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης, διαλόγου και συνεργασίας.