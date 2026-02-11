Παπαθανάσης:-Δεν-υπάρχει-περίπτωση-να-δοθεί-ούτε-ένα-ευρώ-χωρίς-να-είναι-σύννομο

«Οι μεταφορές έργων μεταξύ χρηματοδοτικών εργαλείων γίνονται για να εξασφαλιστεί η μέγιστη απορροφητικότητα και το σύνολο των διαθέσιμων πόρων να φτάσει οικονομία και την κοινωνία»

«Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο. Το κράτος δεν μπορεί να πληρώσει αν δεν υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις που προβλέπει το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο» τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Οι μεταφορές έργων μεταξύ χρηματοδοτικών εργαλείων γίνονται για να εξασφαλιστεί η μέγιστη απορροφητικότητα και το σύνολο των διαθέσιμων πόρων να φτάσει οικονομία και την κοινωνία» πρόσθεσε, διαχωρίζοντας τις υποθέσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα -τα οποία έχουν το τεκμήριο της αθωότητας- και διερευνά η Δικαιοσύνη από τη διαχείριση των κονδυλίων από την πλευρά της κυβέρνησης.

Υπενθύμισε ότι η Πολιτεία, εδώ και δεκαετίες, συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς – μεταξύ των οποίων και η ΓΣΕΕ- που έχουν υπογράψει συμβάσεις και, οι ίδιοι, έχουν κάνει διαγωνισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και τη μείωση της ανεργίας- γεγονός που ενισχύει και η ΕΕ. «Δεν κάνουμε εμείς τον διαγωνισμό, σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές γίνονται εφόσον ελεγχθεί η όλη διαδικασία από τις αρμόδιες Αρχές, και πληρούνται οι όροι νομιμότητας», υπογράμμισε.

«Κάθε Προγραμματική Περίοδος του ΕΣΠΑ έχει διαφορετικούς κανόνες από την επόμενη και πολλές φορές, εκ των πραγμάτων, δημιουργείται η ανάγκη μεταφοράς ενός έργου που πρέπει να ολοκληρωθεί, από το ένα χρηματοδοτικό εργαλείο σε άλλο, ακόμα και από ευρωπαϊκό σε εθνικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ένα αθλητικό κέντρο, ένα αντιπλημμυρικό έργο, η κατασκευή ενός δρόμου, η ανακαίνιση κατοικιών, που μπορεί να μεταφερθεί από το ΕΣΠΑ στο Ταμείο Ανάκαμψης ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» πρόσθεσε.

«Τα 14 από τα Προγράμματα κατάρτισης ανέργων μεταφέρθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε. στη νέα Προγραμματική Περίοδο, και συνεχίζουν να επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Για τα 4 Προγράμματα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, στα οποία το κράτος, στην προηγούμενη περίοδο, είχε βάλει την υπογραφή του, και δεν μπορούσαν να περάσουν στη νέα Προγραμματική Περίοδο, λόγω αλλαγής των κανόνων, επελέγη η χρηματοδότηση μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, προκειμένου η χώρα να μην κληθεί να πληρώσει πρόστιμα και οι ωφελούμενοι να μην βρεθούν στον “αέρα“. Το ότι βάλαμε τα προγράμματα αυτά σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα πληρωθούν. Για να γίνουν πληρωμές πρέπει, προηγουμένως, οι αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν αν οι διαδικασίες είναι σύννομες, όπως συμβαίνει, παγίως, με οποιοδήποτε έργο» σημείωσε με νόημα ο κ. Παπαθανάσης.