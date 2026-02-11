Παραιτήθηκε-η-υπουργός-Εσωτερικών-της-Πορτογαλίας-μετά-τη-φονική-κακοκαιρία

Την παραίτησή της υπέβαλε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, Μαρία Λούσια Αμαράλ, μετά τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε για τον χειρισμό της κρίσης που προκάλεσε η φονική κακοκαιρία στη χώρα, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης η προεδρία της Δημοκρατίας.

Το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εσωτερικών θα τεθεί προσωρινά υπό την ευθύνη του πρωθυπουργού της δεξιάς κυβέρνησης, Λουίς Μοντενέγκρου, έως ότου οριστεί αντικαταστάτης.

Αποδεκτή η παραίτηση από τον Πρόεδρο

Την παραίτηση της Μαρίας Λούσια Αμαράλ έκανε δεκτή ο απερχόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της πορτογαλικής προεδρίας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η υπουργός έκρινε πως δεν συνέτρεχαν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τόσο σε «προσωπικό» όσο και σε «πολιτικό» επίπεδο, για να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της.

Σφοδρή κριτική για τη διαχείριση της κρίσης

Η Μαρία Λούσια Αμαράλ βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

«Η παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικό Κόμμα Πορτογαλίας, Ζουζέ Λουίς Καρνέιρου.

Πέντε νεκροί από την καταιγίδα Κριστίν

Η καταιγίδα Κριστίν, που συνοδεύτηκε από σφοδρούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, άφησε πίσω της τουλάχιστον πέντε νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η Ιβηρική χερσόνησος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής απορρύθμισης στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας ολοένα μεγαλύτερης διάρκειας κύματα καύσωνα, αλλά και ακραία καιρικά φαινόμενα με συχνές και καταστροφικές βροχοπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που σημαδεύτηκε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων δύο εβδομάδων, οι Πορτογάλοι εξέλεξαν την Κυριακή νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κεντρώο σοσιαλιστή Αντόνιο Ζουζέ Σεγκούρου.