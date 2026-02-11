ΠΑΣΟΚ:-Με-έκπληξη-παρατηρούμε-ανακύκλωση-τίτλων-περί-«εμφυλίου»

Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί “εμφυλίου” στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. «Με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε καθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές».

«Αυτή είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, για να μην αφεθεί χώρος σε παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές. Το ΠΑΣΟΚ προχωρά σε ένα Συνέδριο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σε ένα πολιτικό γεγονός αφετηρία της μάχης που θα δώσουμε στις επόμενες εκλογές για την πολιτική αλλαγή» καταλήγουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

sofokleous10.gr

