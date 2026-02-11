ΠΑΣΟΚ:-Πέρασε-η-«γραμμή»-της-Χαριλάου-Τρικούπη-για-τους-συνέδρους,-θα-είναι-πιο-πολλοί-από-το-Ηράκλειο-παρά-από-την-Αθήνα

Με την έντονη διαφωνία από αρκετά στελέχη να καταγράφεται στη συζήτηση της Οργανωτικής Γραμματείας πέρασε τελικά η «γραμμή» της Χαριλάου Τρικούπη για τη διαδικασία προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Κώστας Πανταζής, Έφη Χαλάτση, Τόνια Αντωνίου, Χαρά Κεφαλίδου, Στέφανος Παραστατίδης και Θόδωρος Μαργαρίτης ήταν από τα στελέχη που κατέθεσαν τις ενστάσεις τους, ειδικά για τον τρόπο εκλογής των Συνέδρων. «Η κατανομή Συνέδρων γίνεται με λάθος τρόπο, διότι δεν λαμβάνεται υπόψη η κρίσιμη παράμετρος των ετεροδημοτών. Η κατανομή άλλωστε γινόταν μέχρι τώρα με βάση τις εσωκομματικές εκλογές», τόνισε ο Κώστας Πανταζής, στενός συνεργάτης του Παύλου Γερουλάνου, ενώ η Τόνια Αντωνίου διαφώνησε ανοιχτά με την πρόταση της ηγεσίας. «Πρέπει να τηρηθεί το καταστατικό, αλλιώς θα υπάρχει θέμα», είπε ο Στέφανος Παραστατίδης ασκώντας κριτική και προειδοποιώντας για τυχόν «στραβοπατήματα». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν έντονοι διάλογοι μεταξύ στελεχών από διαφορετικές τάσεις.

Στο γραπτό τρισέλιδο κείμενο που παρέδωσαν στα μέλη του οργάνου, αφού άρχισε η συνεδρίαση (ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Ηρακλής Δρούλλιας είχαν δεσμευτεί ότι θα το στείλουν μέρες νωρίτερα), παρουσιάζεται η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να εκλεγούν Σύνεδροι, όχι με βάση το μητρώο μελών, αλλά τα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ ανά εκλογική περιφέρεια στις εθνικές κάλπες και στις ευρωεκλογές.

Με αυτήν τη μέθοδο- για «αλγόριθμο» είχε κάνει λόγο ο Χάρης Δούκας– μπορεί να εκλεγούν περισσότεροι Σύνεδροι από το Ηράκλειο Κρήτης παρά από την Αθήνα, κάτι που έχουν υπογραμμίσει αρκετά στελέχη.

«Η κατανομή των Συνέδρων των τοπικών οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο, με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι τη ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές», αναφέρεται στο κείμενο των «προεδρικών».

Στο ίδιο κείμενο για τον «οδικό χάρτη» Συνεδρίου αναφέρεται μεταξύ άλλων επίσης ότι:

-Στις 17 Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για το Συνέδριο.

-Ο αριθμός Συνέδρων θα προσεγγίζει τους 3800 (3500 θα είναι από τοπικές οργανώσεις συν τους Συνέδρους των οργανώσεων του απόδημου και τους Συνέδρους του συνδικαλιστικού και των επιστημόνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), όπως ακριβώς έγινε και στο προηγούμενο Συνέδριο.

-Η διαδικασία εκλογής Συνέδρων θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Την ευθύνη της διαδικασίας θα την αναλάβει η ΕΔΕΚΑΠ, που θα κινηθεί με βάση το καταστατικό.