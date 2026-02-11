Πλησιάζει-η-ημέρα-της-κρίσης-για-τη-διάσωση-της-avramar

«Τις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση διάσωσης της Avramar», δηλώνουν πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο διάσωσης της Αvramar, του ισχυρότερου «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, με την αγορά να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον ένα επιχειρηματικό σίριαλ που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες και δεν αποκλείεται να βρίσκεται κοντά στη λύση του.

Όπως επιβεβαιώνουν πηγές με γνώση των διαδικασιών, η Cooke Aquaculture από τον Καναδά και δη ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, ο οποίος έχει εκδηλώσει σθεναρό ενδιαφέρον για την απόκτηση της Avramar Greece, προχώρησε σε μια κίνηση – ματ, εξαγοράζοντας τη μητρική εταιρεία του ομίλου στην Ισπανία και δη την Avramar Seafood SL.

Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, η εξέλιξη αυτή επιταχύνει τις εξελίξεις για τη διάσωση της Avramar, καθώς πλέον σφίγγει ο κλοιός ώστε οι πιστώτριες τράπεζες να αποφασίσουν ποια προσφορά θα επιλέξουν μεταξύ των ενδιαφερομένων. Της αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge που έχει αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής για την Avramar, ή της καναδικής Cooke που μπήκε «σφήνα» στη διαδικασία. Κατά τις πληροφορίες, οι προσφορές και των δύο πλευρών έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.

«Τις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα υπάρξουν εξελίξεις. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, μιλώντας για μια υπόθεση με μεγάλες νομικές προεκτάσεις, οι οποίες θα πρέπει άμεσα να επιλυθούν.

Το χρονικό

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 η αραβική Aqua Bridge «υπέγραψε συμφωνία – πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα (Term Sheet) με τους πιστωτές της Avramar».

Στην ανακοίνωσή της τότε η Aqua Bridge έκανε λόγο για «ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μιας δικαστικά επιτηρούμενης διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία».

Ήταν στις 13 Ιανουαρίου 2025 όταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish, με ανάρτησή του στο LinkedIn επισφράγισε για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο πως γίνεται ο νέος «ιδιοκτήτης» της Avramar, διατυπώνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προαναγγέλλοντας το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, οραματιζόμενος έναν «ηγέτη του κλάδου», με σεβασμό πάντοτε στην «κληρονομιά» που κουβαλά ήδη η εταιρεία.

Λίγες ημέρες μετά τις υπογραφές με την Aqua Bridge και δη τον περασμένο Οκτώβριο, στο προσκήνιο εμφανίστηκε η Cooke Aquaculture, καταθέτοντας δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Avramar Greece, σε μια κίνηση εν πολλοίς αναμενόμενη. Και αυτό γιατί η προσφορά της Cooke έφερε τις ευλογίες του βασικού μετόχου της εταιρείας, ήτοι της Amerra, η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η οποία έψαχνε εδώ και καιρό τρόπους να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Ακολούθησαν τις επόμενες εβδομάδες νέες, υψηλότερες προσφορές από τους δύο παίκτες για την Avramar, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο…

Μένει τώρα να δούμε ποιος θα επιλεγεί από τις πιστώτριες τράπεζες που έχουν και τον τελικό λόγο.

Η κρισιμότητα του deal

Η διάσωση της Avramar θεωρείται καθοριστική για τη διασφάλιση της ισορροπίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν όμιλο που συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, η παραγωγή του αγγίζει τις 55.000 με 60.000 τόνους, απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους και οι υποχρεώσεις του ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.