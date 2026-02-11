Πτώση-στη-wall:-Μικρή-υποχώρηση-του-dow-αλλά-σταθερά-πάνω-από-τις-50.000-μονάδες

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε την Τετάρτη 11/2, μετά από τρεις μέρες ανόδου, αφού η καλύτερη από το αναμενόμενο έκθεση για την απασχόληση τον Ιανουάριο δεν κατάφερε να πυροδοτήσει μια σταθερή άνοδο.

Ο δείκτης blue-chip έχασε 66,74 μονάδες ή 0,13% κλείνοντας – όμως- για μία ακόμα ημέρα άνω των 50.000 μονάδων και πιο συγκεκριμένα στις 50.121,40 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητος στις 6.941,47 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,16% στις 23.066,467 μονάδες.

Η έκθεση για τις μη γεωργικές θέσεις εργασίας του Ιανουαρίου από το Bureau of Labor Statistics , η οποία είχε καθυστερήσει λόγω μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου, έδειξε αύξηση 130.000 θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones προέβλεπαν αύξηση 55.000 θέσεων. Ο αριθμός αυτός σημείωσε επίσης σημαντική άνοδο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, ο οποίος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στις 48.000.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%, ελαφρώς κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 4,4%.

Παρόλο που η έκθεση έδειξε τις ισχυρότερες προσλήψεις σε πάνω από ένα χρόνο, οι περιοχές ανάπτυξης παρέμειναν συγκεντρωμένες σε λίγους τομείς, κυρίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος πρόσθεσε συνολικά 124.000 θέσεις. Αυτό ήταν διπλάσιο από τον μέσο όρο ανάπτυξης του 2025. Επιπλέον, συνεχίζει να υπάρχει ο φόβος για μελλοντικές μειώσεις των στοιχείων της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα αφού κάθε μήνας του 2025 παρουσίασε αναθεωρήσεις προς τα κάτω. Με τις ετήσιες αναθεωρήσεις σε συνδυασμό με τις μηνιαίες κινήσεις, η μέση μηνιαία αύξηση θέσεων εργασίας πέρυσι ήταν μόλις 15.000.

«Αυτό είναι γενικά ένα καλό σημάδι, όπως θα περιμένατε, αλλά σίγουρα δεν έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα της αγοράς εργασίας. Το ‘κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση’ θα ήταν καλύτερος χαρακτηρισμός. Το ποσοστό ανεργίας βελτιώνεται σταδιακά, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά σημάδια ότι η αγορά εργασίας παραμένει εξαιρετικά αδύναμη», δήλωσε ο Rick Wedell, CIO της RFG Advisory, αναφερόμενος σε χαμηλό ποσοστό παραίτησης εργαζομένων ως παράδειγμα.

«Σε αυτό το περιβάλλον, είναι σαφές ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας πριν η αγορά εργασίας θεωρηθεί ‘σταθερή’», πρόσθεσε.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αρχικά εκτοξεύτηκαν μετά την έκθεση, καθώς αρχικά τροφοδότησε τον ενθουσιασμό των επενδυτών ότι η οικονομία ήταν σε σταθερή βάση. Στα υψηλά της συνεδρίασης, ο Dow είχε κερδίσει πάνω από 300 μονάδες ή 0,6%, ο S&P 500 0,7% και ο Nasdaq 0,9%. Ωστόσο, οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων από τη Federal Reserve μειώθηκαν, γεγονός που μπορεί να έκοψε τον ενθουσιασμό.

Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας ακολουθεί τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την κατανάλωση που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, τα οποία έδειξαν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον Δεκέμβριο παρέμειναν αμετάβλητες, αντί για αύξηση 0,4% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι.

«Μετά από μια μακρά περίοδο όπου οι προβλέψεις για την οικονομία ήταν απαισιόδοξες λόγω μιας αδύναμης αγοράς εργασίας, αυτή η έκθεση παρέχει ένα ισχυρό στοιχείο υπέρ της ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης της αγοράς εργασίας και της αύξησης των μισθών που μπορούν να στηρίξουν την κατανάλωση», δήλωσε ο Brad Smith, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson Investors. «Η Fed θα λάβει υπόψη αυτό το στοιχείο κατά την απόφασή της τον επόμενο μήνα για το αν θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά. Η στάση της που εξαρτάται από τα δεδομένα σημαίνει ότι αυτό θα γείρει την ισορροπία υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων».

Οι μετοχές του λογισμικού, οι οποίες ήταν βασικός παράγοντας της πτώσης της προηγούμενης εβδομάδας λόγω ανησυχιών για αναταράξεις από την τεχνητή νοημοσύνη, υποχώρησαν ξανά την Τρίτη. Η Salesforce σημείωσε πτώση 4%, ενώ η ServiceNow 5%. Το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) έχασε 3%, βρισκόμενο 30% κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων. Το ταμείο εισήλθε σε αγορά «bear» τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, οι μετοχές εταιρειών που θα επωφελούνταν από επιταχυνόμενη οικονομία αυξήθηκαν, όπως και αυτές που εμπλέκονται στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για AI. Η μετοχή της Vertiv, προμηθευτή ψηφιακής υποδομής, εκτοξεύτηκε 23% μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενόμενου αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο και την ισχυρή πρόβλεψη για το 2026. Άλλες εταιρείες όπως η Caterpillar, η GE Vernova και η Eaton κατέγραψαν επίσης άνοδο στη συνεδρίαση.

Πετρέλαιο: Στα 70 δολάρια το Brent με φόντο τις κόντρες ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά κατά 1% την Τετάρτη, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον, παρά τη σημαντική αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού που περιόρισε την άνοδο.

Τα συμβόλαια Brent έκλεισαν με άνοδο 60 σεντς, ή 0,87%, στα 69,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 67 σεντς, ή 1,05%, στα 64,63 δολάρια.