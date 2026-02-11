Σε-έκδοση-ομολόγου-500-εκατ.-ευρώ-προχωρά-η-allwyn

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την καταβολή του ποσού των 456 εκατ. ευρώ στους μετόχους του ΟΠΑΠ που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου.

Την έναρξη προσφοράς ομολογιών συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Allwyn International AG.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έκδοση ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, ενώ παράλληλα η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει σε επέκταση (fungible add-on) ύψους 100 εκατ. ευρώ του υφιστάμενου senior secured Term Loan B ονομαστικού ύψους 925 εκατ. ευρώ και λήξης το 2032.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την καταβολή του ποσού των 456 εκατ. ευρώ στους μετόχους του ΟΠΑΠ που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, για την κάλυψη δαπανών και εξόδων που σχετίζονται με την έκδοση, καθώς και για την αποπληρωμή δανεισμού που σχετίζεται με την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή της εταιρείας.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται επίσης ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης χρέους που σχετίζονται με την ενδιάμεση δανειακή διευκόλυνση (senior secured bridge facility), η οποία είχε ληφθεί ειδικά για να χρηματοδοτηθεί η πληρωμή σε μετρητά των μετόχων του ΟΠΑΠ που θα ασκούσαν το δικαίωμα εξόδου.