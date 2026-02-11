Σε-ποιες-ευρωπαϊκές-χώρες-οι-κινεζικές-αυτοκινητοβιομηχανίες-έχουν-κερδίσει-το-μεγαλύτερο-έδαφος

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κέρδισαν έδαφος στην ανταγωνιστική αγορά αυτοκινήτων της Ευρώπης το 2025, αλλά το μερίδιό τους στην αγορά διέφερε σημαντικά από χώρα σε χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων αυτοκινήτων Inovev.

Παρόλο που οι κινεζικές εταιρείες διπλασίασαν το συνολικό τους μερίδιο στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη στο 6% πέρυσι, αντιπροσώπευαν σχεδόν το 14% των πωλήσεων στη Νορβηγία, όπου σχεδόν όλα τα νέα οχήματα που ταξινομήθηκαν ήταν πλήρως ηλεκτρικά, ενώ αποτελούσαν λίγο πάνω από το 2% των πωλήσεων στη Γερμανία και τη Σλοβακία.

Εταιρείες όπως οι BYD, Geely Holding και Chery έχουν επεκταθεί γρήγορα σε μεγάλες αγορές σε όλη την Ευρώπη, προσελκύοντας αγοραστές που σκέφτονται το κόστος με αυτοκίνητα που σε ορισμένες περιπτώσεις κοστίζουν 10.000 ευρώ (11.902 δολάρια) λιγότερο από αντίστοιχα μοντέλα ευρωπαϊκών μαρκών.

Κέρδισαν έδαφος στη Βρετανία, σε περίπου 11% όλων των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων το 2025, και στην Ισπανία και την Ιταλία, σε περίπου 9%, σύμφωνα με στοιχεία της Inovev, διπλασιάζοντας περίπου τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Δασμοί της ΕΕ στα ηλεκτρικά κινέζικα οχήματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει δασμούς έως και 35% στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων νεοφερμένων όπως η Changan, να λανσάρουν νέα μοντέλα.

Κρίσιμο είναι ότι οι δασμοί δεν ισχύουν για μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικά μοντέλα. Έτσι, στην Πολωνία, όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν μερίδιο αγοράς 8,2% πέρυσι έναντι σχεδόν μηδενικών πωλήσεων μέχρι το 2023, σχεδόν τα δύο τρίτα των οχημάτων που πούλησαν είχαν κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ωστόσο, οι νέοι Κινέζοι ανταγωνιστές αγωνίζονται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε χώρες κατασκευής αυτοκινήτων όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τα στοιχεία της Inovev περιλαμβάνουν στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία, την Ελβετία και τη Νορβηγία, εξαιρουμένης της σουηδικής Volvo Cars, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στην κινεζική Geely.

Η Βρετανία δεν έχει επιβάλει δασμούς σε αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

- Reuters