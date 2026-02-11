Στρατηγική-συμφωνία-του-Ομίλου-aktor-με-την-suez-international

Όλες οι συμφωνίες μεταξύ των μερών υπόκεινται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, στη λήψη όλων των τυχόν αναγκαίων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων.

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για μια στρατηγική, ορισμένης διάρκειας, αποκλειστική συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων υπέγραψαν η SUEZ INTERNATIONAL και η κατά 100% θυγατρική του ομίλου AKTOR, «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε μια εποχή που τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθίστανται από τα πιο κρίσιμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών παγκοσμίως, η «SUEZ INTERNATIONAL» και η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» ενώνουν τις δυνάμεις τους συνεργαζόμενες και λειτουργώντας συμπληρωματικά, για να προσφέρουν ένα υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα σε υπηρεσίες και έργα που σχετίζονται με τον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων με ισχυρό αποτύπωμα βιωσιμότητας, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Η «SUEZ INTERNATIONAL» και η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» έχουν διακριτά προφίλ και συμπληρωματικά χαρακτηριστικά ως εταιρείες και ως μέλη των αντίστοιχων Ομίλων τους.

Η «SUEZ INTERNATIONAL» είναι μια διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων, που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού -από την παροχή πόσιμου νερού, έως την επεξεργασία των λυμάτων- με μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία

Η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στην κατασκευή έργων διαχείρισης υδάτων και στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού -από την παροχή πόσιμου νερού έως την επεξεργασία των λυμάτων- με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Το προφίλ του Ομίλου SUEZ

Με μια ιστορική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερα από 160 χρόνια, ο Όμιλος SUEZ τοποθετείται σήμερα στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας προσπάθειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως εξειδικευμένος φορέας στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, η SUEZ αναπτύσσει και εφαρμόζει λύσεις αιχμής στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και της επεξεργασίας αποβλήτων, μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης για πόλεις και βιομηχανίες.

Οι μέτοχοι του γκρουπ είναι:

Global Infrastructure Partners (BlackRock): 40%

Meridiam: 40%

Caisse des Dépôts Group (including CNP Assurances): 20%

Το μέγεθος του Ομίλου αντικατοπτρίζει την ισχυρή του επίδραση σε παγκόσμια κλίμακα. Με παρουσία σε 40 χώρες και μια ομάδα 40.000 εξειδικευμένων εργαζομένων, η SUEZ αποτελεί έναν οικονομικό και τεχνολογικό κολοσσό με ετήσια έσοδα που ανήλθαν στα 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Το εύρος των υπηρεσιών της είναι καθοριστικό για την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών, καθώς παρέχει πόσιμο νερό σε 68 εκατομμύρια ανθρώπους, εξασφαλίζει υπηρεσίες αποχέτευσης για 44 εκατομμύρια και ανακτά ενέργεια ή πρώτες ύλες από τόνους αποβλήτων σε καθημερινή βάση.

Η SUEZ έχει ταυτίσει το όνομά της με μερικά από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στον πλανήτη. Από την ιστορική κατασκευή της Διώρυγας του Σουέζ, που άλλαξε τον χάρτη των μεταφορών, μέχρι τις σημερινές εμβληματικές μονάδες αφαλάτωσης στη Μελβούρνη και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων στη Σαγκάη, ο Όμιλος πρωτοστατεί στην καινοτομία. Σήμερα, η στρατηγική του εστιάζει στην ψηφιοποίηση του περιβάλλοντος, με την εγκατάσταση εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών (smart meters) και την αξιοποίηση δεδομένων για την εξοικονόμηση πόρων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως καταλύτη για ένα πιο «πράσινο» και ανθεκτικό μέλλον.

Λίστα με τα 10 σημαντικότερα έργα στην ιστορία και τη σύγχρονη δραστηριότητα του Ομίλου SUEZ:

1. Διώρυγα του Σουέζ, Αίγυπτος (1869): Το ιστορικό θεμέλιο του Ομίλου. Η κατασκευή αυτού του τεράστιου τεχνικού άθλου άλλαξε το παγκόσμιο εμπόριο, συνδέοντας τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα.

2. Μονάδα Αφαλάτωσης Victoria, Μελβούρνη (Αυστραλία): Μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες μονάδες αφαλάτωσης στον κόσμο. Παρέχει έως και 450.000 m³ πόσιμου νερού την ημέρα, καλύπτοντας το 1/3 των αναγκών της Μελβούρνης.

3. National Water Carrier, Ιορδανία (Amman-Aqaba): Ένα πρόσφατο γιγαντιαίο έργο (επένδυση 4 δισ. ευρώ) που περιλαμβάνει τη δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο και αγωγούς 445 χλμ. για την υδροδότηση της Ιορδανίας.

4. Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Worli, Βομβάη (Ινδία): Μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων παγκοσμίως, με δυναμικότητα 500.000 m³ την ημέρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξυγίανση της πολυπληθέστερης πόλης της Ινδίας.

5. Μονάδα Αφαλάτωσης Barka II, Ομάν: Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον Περσικό Κόλπο, που συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αφαλάτωση νερού με τεχνολογία αντίστροφης όσμωσης.

6. Μονάδα Αφαλάτωσης Llobregat, Βαρκελώνη (Ισπανία): Η μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στην Ευρώπη για παραγωγή πόσιμου νερού, η οποία θωρακίζει την περιοχή της Καταλονίας από τις περιόδους ξηρασίας.

7. Lydec, Καζαμπλάνκα (Μαρόκο): Ένα τεράστιο συμβόλαιο διαχείρισης (concession) για τις υπηρεσίες νερού, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού, που εξυπηρετεί εκατομμύρια κατοίκους στην οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου.

8. Κέντρο Ανακύκλωσης και Ενέργειας Rugby (Ηνωμένο Βασίλειο): Μια πρότυπη μονάδα που παράγει το Climafuel® (καύσιμο από απόβλητα), έχοντας ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο τόνους παραγωγής για τη βιομηχανία τσιμέντου.

9. Ψηφιακό Δίκτυο “Smart Water” (Παγκοσμίως): Η SUEZ ηγείται στην ψηφιοποίηση με την εγκατάσταση πάνω από 7 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, ένα από τα μεγαλύτερα “Internet of Things” (IoT) δίκτυα παγκοσμίως για τη διαχείριση πόρων.

10. Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Hillerød (Δανία): Ένα πρωτοποριακό έργο που εστιάζει στην αφαίρεση φαρμακευτικών καταλοίπων από τα λύματα, θέτοντας τα παγκόσμια στάνταρ για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.