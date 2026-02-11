Τζιτζικώστας:-Δεν-θα-σηκώνεται-drone-στην-ΕΕ-αν-δεν-ξέρουμε-τον-χειριστή-του

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας για τα drones (Action Plan for Drone Security) παρουσίασε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, στο Στρασβούργο, με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Επίτροπο Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Δημοκρατίας, Χένα Βερκούνεν και τον επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε δέσμη τριών δράσεων που προωθεί ο ίδιος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Drones 2.0, η οποία αφορά πρώτον στα μέτρα για την ασφάλεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεύτερον στον βελτιωμένο ορισμό των γεωγραφικών ζωνών πτήσεων και τρίτον στο ευρωπαϊκό σήμα αξιόπιστης μη επανδρωμένης πτήσης.

«Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ασφαλής»

«Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ασφαλής, καινοτόμος και σίγουρη για τις τεχνολογίες στις οποίες πρωτοστατεί», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας και πρόσθεσε:

«Η ΕΕ ήταν η πρώτη στον κόσμο που ρύθμισε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων για την οικονομία, την καινοτομία και την κοινωνία. Αυτό δεν έχει αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει ο κόσμος γύρω μας. Διότι σήμερα τα drones χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για αλλότριους σκοπούς. Τα αεροδρόμια έχουν γίνει τακτικοί στόχοι επιθέσεων με drones. Μόνο τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αεροδρόμια της Ευρώπης αναγκάστηκαν να ακυρώσουν δεκάδες πτήσεις, λόγω εχθρικής δραστηριότητας drones. Περιστατικά όπως αυτά αποκάλυψαν πραγματικά κενά στην ασφάλεια των αερομεταφορών και στην προστασία των κρίσιμων υποδομών μας, στα σύνορά μας, τους κόμβους μεταφορών, τα ενεργειακά συστήματα και τους δημόσιους χώρους. Ήδη αυτή η χρήση των drones κοστίζει στην Ευρώπη χρόνο και χρήμα και είμαστε αποφασισμένοι να αποφύγουμε ένα μέλλον στο οποίο θα κοστίζει και ζωές».

«Επίσης», συνέχισε ο Επίτροπος, «καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και μια άλλη πραγματικότητα. Τα drones χρησιμοποιούνται για κατασκοπεία. Αυτή η αυξανόμενη κατάχρηση αρχίζει να επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, παρότι τα drones προσφέρουν πραγματικά και απτά οφέλη. Μόνο στις μεταφορές, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραδίδουν ήδη ιατρικές προμήθειες, προσφέρουν στη λειτουργία των λιμανιών και στην επιθεώρηση των υποδομών, ανιχνεύουν πετρελαιοκηλίδες και πλωτά απόβλητα και εντοπίζουν πιθανές παραβιάσεις ασφάλειας».

«Ασφαλή, βιώσιμα και αποτελεσματικά»

«Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τα drones είναι ασφαλή, βιώσιμα και αποτελεσματικά. Μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά μας και να δώσουν στην Ευρώπη ένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και καμία ενέργεια εκείνων που επιθυμούν το κακό της Ευρώπης δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την προοπτική. Η ΕΕ έχει ήδη μια ισχυρή ρυθμιστική βάση για τα drones, την οποία ενισχύουμε περαιτέρω», τόνισε.

Αναφορικά με τα μέτρα για την ασφάλεια των drones, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να ολοκληρώσει το σχετικό πακέτο μέτρων μετά το καλοκαίρι.

Ενίσχυση της ταυτοποίησης και της λογοδοσίας των χειριστών και των πιλότων drones

«Ο σκοπός μου είναι ξεκάθαρος και αφορά στην ενίσχυση της ταυτοποίησης και της λογοδοσίας των χειριστών και των πιλότων drones. Θα αντιμετωπίσουμε τα κενά συμμόρφωσης ιδιαίτερα για μικρά drones εξοπλισμένα με κάμερα, διότι ακόμη και πολύ μικρά drones μπορούν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους σε περίπτωση κακής χρήσης τους. Με τα μέτρα που θα υιοθετήσουμε διασφαλίζουμε ότι δεν θα σηκώνεται drone στην ΕΕ αν δεν ξέρουμε τον χειριστή του», σημείωσε ο Επίτροπος.

Για τις γεωγραφικές ζώνες, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι αναλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποτραπεί η ακούσια είσοδος των drones «σε ευαίσθητες ή υψηλού κινδύνου περιοχές», ενώ για το ευρωπαϊκό σήμα αξιόπιστης πτήσης drones επισήμανε ότι το σήμα θα συμπληρώσει την υφιστάμενη νομοθεσία για τις αεροπορικές μεταφορές και την κυβερνοασφάλεια και θα παρουσιαστεί αναλυτικά έως το τέλος του έτους.