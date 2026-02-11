Τσαγγάρη:-Στοχευμένες-παρεμβάσεις-στις-τιμές-από-την-Ανεξάρτητη-Αρχή-Ελέγχου-της-Αγοράς

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς θα συναντηθεί σήμερα με τη σοκολατοβιομηχανία για τις αυξήσεις των τιμών.

Συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο πεδίο των τιμών, προανήγγειλε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, κα Δέσποινα Τσαγγάρη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή στον ΣΚΑΪ.

«Το κίνητρο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής είναι να αφήσει κοινωνικό αποτύπωμα. Υπάρχουν προβλήματα στην αγορά, είναι ένα υπαρκτό ζήτημα διότι αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα τα καταφέρουμε», επεσήμανε η κυρία Τσαγγάρη. Η επικεφαλής της Αρχής σημείωσε ότι «υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την ακρίβεια, κάποιοι είναι δικαιολογημένοι και κάποιους πρέπει να τους ψάξουμε πολύ».

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την τελευταία έκθεση του ΙΕΛΚΑ που αποτυπώνει αυξήσεις 2,45% στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, υπογράμμισε πως οι 2,1 ποσοστιαίες μονάδες αφορούν τρεις μόνο κατηγορίες: το μοσχάρι, τα σοκολατοειδή και τον καφέ.

Για τις αυξήσεις στο μοσχάρι, η κα Τσαγγάρη τόνισε πως «είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και πως στην Ελλάδα εισάγουμε το 85%-90% σε ετήσια βάση. Παρατηρώ όμως ότι έχουμε αυξήσεις μεγαλύτερες από το μέσο όρο της Ε.Ε., άρα κάτι συμβαίνει που πρέπει να επιλύσουμε» είπε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε μάλιστα πως «η πρώτη ανάγνωση δεν αφορά στα σούπερ μάρκετ, αλλά το ενδιάμεσο κομμάτι. Έχω ξεκινήσει μια διαδικασία, ξέρω πολύ καλά τί πρέπει να γίνει, χρειάζονται πολλά εργαλεία και σε αυτό θα έχω και την αμέριστη βοήθεια της ΑΑΔΕ».

Για τα σοκολατοειδή ανέφερε πως υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα δραματικές αυξήσεις στο κακάο που δικαιολογούσαν την άνοδο των τιμών, όμως «από τον Ιούλιο ως τον Γενάρη έχει πέσει η τιμή του διεθνώς κατά 54%. Θα συναντηθώ σήμερα με τη σοκολατοβιομηχανία γι’ αυτό το θέμα. Παρατηρούμε πως όταν συμβαίνει κάτι οι τιμές εκτοξεύονται γρήγορα, αλλά όταν υποχωρούν οι μειώσεις γίνονται με αργό ρυθμό. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

Για τις αυξήσεις στον καφέ, η κα Τσαγγάρη δήλωσε πως υπάρχουν προς το παρόν λιγότερα ευρήματα, αλλά «υπάρχουν και εκεί κάποια παρόμοια ευρήματα πολύ μικρότερης κλίμακας».