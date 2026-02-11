Χατζηβασιλείου:-Στόχος-να-διατηρηθεί-η-διαδικασία-επαναπροσέγγισης-με-την-Τουρκία,-η-Ελλάδα-δεν-αφήνει-τις-προκλήσεις-αναπάντητες

«Η Ελλάδα προσέρχεται με ρεαλιστικές προσδοκίες στο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, θα ήταν θετικό να διατηρηθεί ζωντανή η διαδικασία επαναπροσέγγισης με την Τουρκία. Σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία, ορθώς οι χώρες μας συζητούν. Την ίδια ώρα, δεν αφήνουμε καμία πρόκληση αναπάντητη», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου μιλώντας στο ERTNews το πρωί της Τετάρτης αναφέρθηκε στην επερχόμενη συνάντηση των δύο ηγετών στο πλαίσιο της σύγκλησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι «σωστά γίνεται αυτή η συνάντηση, διότι Ελλάδα και Τουρκία είναι δύο χώρες “καταδικασμένες” να ζουν η μία δίπλα στην άλλη. Σε μια τόσο δύσκολη διεθνή συγκυρία, είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε».

Όπως σημείωσε, οι προσδοκίες της Αθήνας είναι ρεαλιστικές. «Θετική έκβαση θα είναι να διατηρηθεί ζωντανός ο δίαυλος επικοινωνίας Αθήνας–Άγκυρας, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και εντάσεις και να λειτουργεί ως μηχανισμός αποσυμπίεσης», επεσήμανε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε χρειάζεται διαμεσολάβηση τρίτων. «Δεν χρειαζόμαστε διαμεσολαβητές ή διαιτητές. Η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να συνομιλούν απευθείας στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Αυτή είναι ξεκάθαρη θέση που ασπάζονται τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Ερντογάν», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας τη στάση της Άγκυρας, ο κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για αντιφατικά μηνύματα από την τουρκική πλευρά. «Από τη μία ακούμε τον κ. Τσελίκ να επαναλαμβάνει τις γνωστές, αίολες και ανυπόστατες τουρκικές θέσεις.

Από την άλλη, ο κ. Φιντάν αρχικά έστειλε θετικό σινιάλο για διάλογο, αλλά στη συνέχεια, σε άλλη συνέντευξη, προχώρησε σε αχρείαστες αναφορές περί δήθεν εσωτερικών διαφωνιών στην Ελλάδα. Αυτό δεν ισχύει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ενιαία πολιτική και ξεκάθαρη γραμμή», τόνισε.

Ο βουλευτής Σερρών επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση απαντά πάντοτε στις προκλήσεις με σαφήνεια και αποφασιστικότητα. Υπενθύμισε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε ανοιχτά το ζήτημα του casus belli», τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρες θέσεις και μοναδική διαφορά με την Τουρκία παραμένει ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

«Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, με πολέμους στη γειτονιά μας και τριγμούς στη διατλαντική σχέση, δεν μπορούν δύο γείτονες να μη μιλούν. Ο διάλογος είναι πράξη ευθύνης», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε δύο ζητήματα που παραμένουν ψηλά στην ελληνική ατζέντα: το Κυπριακό και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Για το Κυπριακό τόνισε ότι η Αθήνα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με τη Λευκωσία, επισημαίνοντας ότι «την τελική ευθύνη για οποιαδήποτε κινητικότητα την έχει η Άγκυρα».

Για τη Χάλκη σημείωσε ότι «δεν είναι απλώς ελληνικό αίτημα, αλλά ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας, πολιτισμού και ανεκτικότητας που πρέπει να επιλυθεί».