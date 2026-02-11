Όλοι διάβασαν τα αποτελέσματα. Λίγοι μέτρησαν το επόμενο βήμα.

Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) για το 2025 αποκτά ενδιαφέρον μόνο όταν φύγει κανείς από το συνολικό άθροισμα και σταθεί στη σύνθεση. Τα €11,6 δισ. εσόδων, το +8,1% οργανικής αύξησης και τα €1,36 δισ. συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών περιγράφουν την κλίμακα. Δεν περιγράφουν όμως πού παράγεται σήμερα η υπεραξία και πώς μεταβάλλεται η εσωτερική ισορροπία του ομίλου.

Η πρώτη ουσιαστική ένδειξη βρίσκεται στη γεωγραφία του EBIT. Οι αναδυόμενες αγορές συνεισέφεραν το 2025 €735 εκατ. συγκρίσιμου EBIT, αυξημένο κατά 23,2% σε οργανική βάση, με περιθώριο 13,5%, έναντι 11,8% την προηγούμενη χρήση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απόλυτη και σχετική βελτίωση σε όλο τον όμιλο. Με έσοδα €5,45 δισ., η περιοχή αυτή απορροφά πλέον σχεδόν το 47% των πωλήσεων και παράγει πάνω από το 54% των λειτουργικών κερδών. Αυτό το στοιχείο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάζεται η Coca-Cola HBC καθώς το κέντρο βάρους της κερδοφορίας μετακινείται εκτός των παραδοσιακά ώριμων αγορών.

Οι αναπτυσσόμενες αγορές λειτουργούν ως δεύτερος πυλώνας ποιότητας. Με έσοδα €2,55 δισ. και συγκρίσιμο EBIT €242 εκατ., διατηρούν περιθώριο 9,5%, σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το έσοδο ανά κιβώτιο αυξήθηκε κατά 5,3%. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν εντυπωσιάζει με εκρηκτικούς ρυθμούς, αλλά προσφέρει προβλεψιμότητα και ελεγχόμενη αύξηση απόδοσης, στοιχείο κρίσιμο για τη συνολική σταθερότητα του ομίλου.

Στις ώριμες αγορές, η εικόνα δείχνει διαφορετική κατεύθυνση. Τα έσοδα ανήλθαν στα €3,6 δισ., όμως το συγκρίσιμο EBIT υποχώρησε στα €379 εκατ. και το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 10,5%, μειωμένο κατά 60 μονάδες βάσης. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αύξηση επενδύσεων σε προώθηση και ενεργοποίηση καναλιών. Με άλλα λόγια, το κεφάλαιο διοχετεύεται εκ νέου εκεί όπου το brand και το μείγμα προϊόντων καθορίζουν τη μελλοντική απόδοση, ακόμη κι αν αυτό πιέζει βραχυπρόθεσμα τα περιθώρια.

Η δεύτερη μεγάλη μεταβολή βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Η κατηγορία Energy κατέγραψε αύξηση όγκων 28,3%, για δέκατη συνεχόμενη χρονιά διψήφιου ρυθμού. Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιπροσωπεύει περίπου 9% των εσόδων του ομίλου, αλλά συνεισφέρει δυσανάλογα στο έσοδο ανά κιβώτιο και στο μικτό κέρδος. Στις αναδυόμενες αγορές, πάνω από το 40% της ανάπτυξης προήλθε από προσιτά ενεργειακά προϊόντα, στοιχείο που δείχνει ευθυγράμμιση με το διαθέσιμο εισόδημα και υψηλή κυκλοφορία κεφαλαίου.

Ο καφές στο out-of-home channel αποτελεί τον τρίτο κρίσιμο άξονα. Παρά τη μείωση του συνολικού όγκου καφέ κατά 19,8%, οι πωλήσεις στο out-of-home κανάλι αυξήθηκαν κατά 26,5%, με 2.100 νέα σημεία. Η επιλογή αυτή ενισχύει την αξία ανά συναλλαγή και ανεβάζει την ποιότητα των εσόδων, ακόμη κι αν περιορίζει την ποσότητα. Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και στα premium spirits, όπου οι όγκοι αυξήθηκαν 12,2%, στηρίζοντας περαιτέρω το μείγμα.

Η εικόνα ολοκληρώνεται από την πλευρά του κεφαλαίου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €700 εκατ., παρά την αύξηση επενδύσεων στα €827,6 εκατ., ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε μόλις… στο 0,7x.

Η βελτίωση της απόδοσης επενδεδυμένου κεφαλαίου στο 19,4%, με άνοδο 100 μονάδων βάσης μέσα σε έναν χρόνο λειτουργεί ως προάγγελος μιας ευρύτερης στρατηγικής μετατόπισης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμφωνία για την απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Coca-Cola HBC επιλέγει να τοποθετεί κεφάλαιο, ανθρώπινους πόρους και επενδυτική προσοχή.

Η εξαγορά του 75% της CCBA, με συνολικό τίμημα $2,6 δισ. και αποτίμηση του 100% στα $3,4 δισ. , προσθέτει στον όμιλο 14 νέες αγορές της υποσαχάριας Αφρικής και διευρύνει το αποτύπωμα σε 43 χώρες. Η νέα γεωγραφική σύνθεση ανεβάζει τη δυνητική καταναλωτική βάση σε επίπεδα άνω των 800 εκατ. ανθρώπων, ενώ σε ενοποιημένη βάση τα έσοδα του σχήματος υπερβαίνουν τα €14 δισ.. Το στοιχείο αυτό από μόνο του δεν αλλάζει την ποιότητα του ομίλου αλλά αλλάζει σημαντικά το πεδίο στο οποίο μπορεί να κλιμακωθεί η κερδοφορία.

Η CCBA εμφάνισε το 2024 έσοδα $3,6 δισ. με περιθώριο EBIT 7,3%, χαμηλότερο από τον μέσο όρο της HBC. Η διοίκηση δεν έκρυψε ότι η αρχική ενσωμάτωση θα συνοδευτεί από αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές, ψύξη, logistics και ψηφιακά συστήματα. Αυτό εξηγεί την εκτίμηση για περιορισμένη, αλλά θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή από το πρώτο πλήρες έτος μετά το closing. Η ουσία όμως βρίσκεται στη δυνατότητα σταδιακής ανόδου των περιθωρίων, μέσα από την εφαρμογή πρακτικών που έχουν ήδη αποδώσει σε αγορές όπως η Νιγηρία και η Αίγυπτος.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η χρήση €2,5 δισ. bridge facilities και η πρόβλεψη αναχρηματοδότησης με μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό τοποθετούν τη μόχλευση στο εύρος 1,5–2,0x Net Debt/EBITDA, χωρίς διατάραξη της πιστοληπτικής εικόνας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμβολή της Αφρικής στα ενοποιημένα έσοδα εκτιμάται ότι θα κινηθεί προς το 30%, ενισχύοντας αποφασιστικά τον αναδυόμενο πυλώνα του ομίλου.

Η μεταβολή αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και διατηρείται η κερδοφορία στον χρόνο. Η εικόνα δεν αφορά μόνο μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά μια διαφορετική κατανομή πηγών κέρδους, με μεγαλύτερο βάθος και μακρύτερο ορίζοντα. Αυτή η προοπτική αρχίζει σταδιακά να περνά στο ταμπλό.

Με τιμή €51,25 και κεφαλαιοποίηση €19,13 δισ., η Coca-Cola HBC έχει ανέβει στη δεύτερη θέση βαρύτητας στον Γενικό Δείκτη και κινείται πλέον σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση και από το όριο των €20 δισ. Η κίνηση αυτή δεν εξηγείται μόνο από τα ετήσια αποτελέσματα. Αντανακλά την αναθεώρηση της εσωτερικής ισορροπίας του ομίλου και τη σταδιακή μεταφορά κεφαλαίου σε δραστηριότητες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι πού μπορεί να πάει η αποτίμηση όταν ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση της CCBA και αρχίσουν να αποτυπώνονται οι νέες ισορροπίες σε όρους κερδοφορίας και ταμειακών ροών;

Διαγραμματικά πάντως η μετοχή μετά την ανοδική διάλυση των €47 έχει βρεθεί πάνω στον στόχο των €52. Η πιθανή όμως επιβεβαιωμένη ανοδική τμήση των €52 θέλει ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα ανοίξει το πεδίο στους αγοραστές ώστε να κατευθυνθούν πρός την επόμενη ζώνη των €58 με €60 δίνοντας όταν χτυπηθεί μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των €22,4 δισ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

