bloomberg:-Ο-Τραμπ-στρέφει-το-Πεντάγωνο-στις-αγορές-άνθρακα-για-να-τονωθεί-ο-τομέας

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να διατάξει το Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να συνάψει συμβάσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του - που επικαλείται πηγή στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η απόφαση θα πάρει μορφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος που αναμένεται να υπογραφτεί σήμερα, Τετάρτη, με το οποίο ο Τραμπ θα καλέσει τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να κλείσει συμφωνίες για την προμήθεια ηλεκτρισμού από εργοστάσια που καίνε άνθρακα, μεταξύ άλλων για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να αξιοποιήσει ειδικές διατάξεις που προβλέπονται βάσει του Νόμου περί Παραγωγής Άμυνας του 1950, ο οποίος δίνει στον Λευκό Οίκο την εξουσία να κατευθύνει την ιδιωτική βιομηχανία για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, δήλωσε πηγή του -.

Επιπλέον, ο Τραμπ θα παρουσιάσει σχέδιο του υπουργείου Ενέργειας για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων ύψους 175 εκατ. δολαρίων προκειμένου να επισκευαστούν ή να αναβαθμιστούν έξι εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού που καίνε άνθρακα, στις πολιτείες Κεντάκι, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Βιρτζίνια και Δυτική Βιρτζίνια, πάντα κατά τις πληροφορίες του Μπλούμπεργκ.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ακόμη πως θα οργανώσει εκδήλωσε εντός της ημέρας, για να προωθήσει την καύση «καθαρού, όμορφου άνθρακα» για την παραγωγή ενέργειας.

Ηγέτες εταιρειών που εξορύσσουν ή πωλούν άνθρακα και επιχειρήσεων της ενεργειακής βιομηχανίας θα είναι παρόντες στον Λευκό Οίκο όταν θα κάνει τις ανακοινώσεις ο μεγιστάνας, κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 ο ρεπουμπλικάνος υπέγραψε προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα για την αύξηση της παραγωγής άνθρακα, μια από τις πολλές αποφάσεις του που αντίκεινται προς τις διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.