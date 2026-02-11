bloomberg:-Σενάρια-αποχώρησης-των-ΗΠΑ-από-τη-συμφωνία-ελεύθερου-εμπορίου-της-Βόρειας-Αμερικής

Έντονη αβεβαιότητα προκαλούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Βόρειας Αμερικής (USMCA), εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων με τον Καναδά και το Μεξικό για την αναθεώρησή της.

Πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει ζητήσει από συνεργάτες του να του εξηγήσουν για ποιον λόγο οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να αποχωρήσουν από τη συμφωνία, την οποία ο ίδιος υπέγραψε κατά την πρώτη του θητεία. Ωστόσο, δεν έχει διατυπώσει ρητά πρόθεση αποχώρησης.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι ο πρόεδρος είναι ο τελικός λήπτης των αποφάσεων και επιδιώκει πάντα την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τους Αμερικανούς πολίτες, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές συζητήσεις «εικασίες» μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Σκληρή διαπραγμάτευση και διαφορετικές προσεγγίσεις

Στέλεχος του γραφείου του Αμερικανού εμπορικού αντιπροσώπου, Τζέιμισον Γκριρ, σημείωσε ότι μια απλή παράταση των όρων του 2019 δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της.

Ο Γκριρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν ξεχωριστά με το Μεξικό και τον Καναδά, υποστηρίζοντας ότι οι εμπορικές σχέσεις με την Οτάβα είναι πιο τεταμένες. «Οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν διμερώς και χωριστά. Οι Μεξικανοί εμφανίζονται ιδιαίτερα πραγματιστές. Με τους Καναδούς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει αν ο πρόεδρος θα εγκρίνει τελικά την παράταση της συμφωνίας.

Οι πληροφορίες επηρέασαν άμεσα τις αγορές, με το καναδικό δολάριο και το μεξικανικό πέσο να υποχωρούν, διαγράφοντας τα κέρδη που είχαν σημειώσει νωρίτερα, ενώ το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε μετά από θετικά στοιχεία για την απασχόληση.

Οι αντιδράσεις Καναδά και Μεξικού

Στο Μεξικό, η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ εμφανίστηκε καθησυχαστική, υποβαθμίζοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ. «Δεν το πιστεύουμε και δεν έχει ειπωθεί κάτι τέτοιο στις συνομιλίες, διότι η συμφωνία είναι πολύ σημαντική και για τους ίδιους», δήλωσε.

Από την πλευρά του Καναδά, ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έκανε λόγο για «θετική» επικοινωνία με τον Τραμπ, που περιλάμβανε συζήτηση για την αναθεώρηση της USMCA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το γραφείο του Καναδού υπουργού Εμπορίου με τις ΗΠΑ απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η συμφωνία προβλέπει υποχρεωτική αναθεώρηση έως την 1η Ιουλίου, διαδικασία που αρχικά θεωρούνταν τυπική, αλλά πλέον εξελίσσεται σε δύσκολη και πολιτικά φορτισμένη διαπραγμάτευση.

Το διακύβευμα της ανανέωσης

Ο Τραμπ έχει ζητήσει πρόσθετες εμπορικές παραχωρήσεις από Οτάβα και Πόλη του Μεξικού, συνδέοντας τις συζητήσεις και με ζητήματα όπως η μετανάστευση, η διακίνηση ναρκωτικών και η άμυνα.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, ο Γκριρ θα εισηγηθεί την ανανέωση της συμφωνίας εφόσον επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα ενσωματώνει τις θέσεις της βιομηχανίας, με έμφαση σε αυστηρότερους κανόνες προέλευσης, συνεργασία σε κρίσιμα ορυκτά, προστασία εργαζομένων και μέτρα κατά του ντάμπινγκ.

Εάν οι τρεις χώρες συμφωνήσουν, η USMCA θα παραμείνει σε ισχύ για ακόμη 16 χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μηχανισμός ετήσιων αναθεωρήσεων έως τη λήξη της το 2036, ενώ κάθε χώρα διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης με προειδοποίηση έξι μηνών.

