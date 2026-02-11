deca:-Απόκτηση-στρατηγικής-μειοψηφικής-συμμετοχής-στην-εταιρία-Σχολές-Δέλτα-Βορείου-Ελλάδος

Ο βασικός μέτοχος της εταιρίας Ιωάννης Καρανταλής θα διατηρήσει πλειοψηφική συμμετοχή και θα συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία.

Η εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments II RAIF, S.C.A. ανακοίνωσε την υπογραφή της πέμπτης επένδυσης του Diorama II, η οποία περιλαμβάνει την απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής το Diorama II θα επενδύσει αφενός με απόκτηση υφιστάμενων μετοχών και, αφετέρου, με απόκτηση νέων μετοχών στο πλαίσιο κάλυψης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας την κεφαλαιακή δομή της Εταιρείας και υποστηρίζοντας την υλοποίηση των αναπτυξιακών της σχεδίων.

Οι ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360° είναι ένας τεχνολογικά πρωτοπόρος εκπαιδευτικός όμιλος επαγγελματικής κατάρτισης με διαδρομή 5 δεκαετιών, που αναβαθμίζει τον θεσμό των ΣΑΕΚ προσφέροντας πρακτικές σπουδές, εξειδίκευση και εκπαίδευση με τις συνθήκες της πραγματικής αγοράς.

Με παρουσία σε 8 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Καλαμάτα, Βόλο και Χανιά), και μέσω 12 κέντρων επενδύει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 91 ειδικοτήτων. Παράλληλα, ενισχύει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας και στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες επιχειρήσεις, με στόχο την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του. Η DECA στοχεύει στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας μέσω της επέκτασης των δραστηριοτήτων τόσο στα υφιστάμενα αλλά και σε νέα κέντρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή στις ΣΑΕΚ Δέλτα συνάδει απόλυτα με την στρατηγική του Diorama II, να πραγματοποιεί επενδύσεις σε κερδοφόρες, δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η συναλλαγή υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.