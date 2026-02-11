Euroxx: Ανεβάζει στα €4,7 την τιμή-στόχο για την Avax

H Euroxx ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενημέρωσε το μοντέλο της για την AVAX, την τρίτη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, μετά την ισχυρή απόδοση του 2025 και τις ενημερωμένες οδηγίες της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένει πλέον κέρδη EBITDA το 2025 ύψους 120 εκατ. ευρώ, από 103 εκατ. ευρώ προηγουμένως, λόγω υψηλότερων περιθωρίων κέρδους και ταχύτερης εκτέλεσης στον κατασκευαστικό τομέα.

Η Euroxx συνεχίζει αναφέροντας πως οι μετοχές διαπραγματεύονται με ελκυστικό δείκτη P/E 9,8x το 2026, με την ενημερωμένη τιμή-στόχο μας στα 4,7 ευρώ/μετοχή (από 3,4 ευρώ/μετοχή), με δυνατότητα ανόδου 37%.

Η Euroxx συνεχίζει:

Αύξηση εσόδων από κατασκευές: Αναμένουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα παρέχει σταθερά κέρδη EBITDA και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών κατά τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο (2,54 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025) και η ορατή μελλοντική πορεία (έργα άνω των 11 δισ. ευρώ σε δημόσια έργα, ιδιωτικά έργα και συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα) θα πρέπει να διασφαλίσουν ένα EBITDA άνω των 80 εκατ. ευρώ ετησίως στον κατασκευαστικό τομέα, κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Ισχυρή κρυφή αξία στις παραχωρήσεις: Περίπου το 45% των ηλεκτρικών οχημάτων της AVAX προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με σημαντικές ροές μερισμάτων κατά τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί αυτό το κρυφό περιουσιακό στοιχείο και συνεχίζει να αποτιμά την AVAX ως μια καθαρά κατασκευαστική δραστηριότητα.

Οι μετοχές παραμένουν σε μεγάλη έκπτωση: Αποτιμούμε την AVAX με αποτίμηση αθροίσματος των μερών και PT 4,7 ευρώ/μετοχή. Εφαρμόζουμε το DDM για το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με κόστος ιδίων κεφαλαίων 7,0% και DCF για τον τομέα των κατασκευών με υπονοούμενο EV/EBITDA 5,9x το 2026E. Οι μετοχές διαπραγματεύονται με EV/EBITDA και P/E 6,9x και 9,8x αντίστοιχα το 2026E, μια έκπτωση σε σχέση με τους διεθνείς ομολόγους τους (EV/EBITDA 7,3x, P/E 14,1x).