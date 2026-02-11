Ford: «Βουτιά» τετραετίας στα κέρδη δ’ τριμήνου – Αισιοδοξία για το 2026

Τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση κερδών της εδώ και τέσσερα χρόνια κατέγραψε η Ford στα οικονομικά μεγέθη του τέταρτου τριμήνου.

Οι προβλέψεις της Ford για το 2026 περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) μεταξύ 8 δισ. δολαρίων και 10 δισ. δολαρίων, από 6,8 δισ. δολάρια πέρυσι, προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 5 δισ. και 6 δισ. δολαρίων, από 3,5 δισ. δολάρια το 2025, και κεφαλαιουχικές δαπάνες από 9,5 δισ. έως 10,5 δισ. δολάρια (8,8 δισ. δολάρια το 2025).

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 13 σεντς ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 19 σεντς/μτχ και έσοδα 45,9 δισ. δολάρια, κατά το τέταρτο τρίμηνο, μειωμένα κατά 5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν 32% χαμηλότερα από την εκτίμηση των ειδικών, στην πρώτη τριμηνιαία πτώση κερδών από το 2024 και τη χειρότερη μετά το -42% κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου του 2021, σύμφωνα με την LSEG.

Η πτώση στα κέρδη οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε απροσδόκητο κόστος δασμών περίπου 900 εκατ. δολαρίων για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων ενώ αν και στις 15 Δεκεμβρίου, είχε επιβεβαιώσει EBITDA 7,7 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, το πρόσθετο κόστος μείωσε το ποσό στα 6,8 δισ. δολάρια.

Η οικονομική διευθύντρια της Ford, Σέρι Χάους, υπογράμμισε ότι τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη σχετίζονται επίσης με πρόσθετες επιπτώσεις από πυρκαγιές σε εργοστάσιο αλουμινίου της Novelis πέρυσι στη Νέα Υόρκη, που προμηθεύει τα επικερδή F-Series της Ford και δεν αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τα μέσα του 2026.

Ο καθαρός αντίκτυπος των δασμών της Ford αναμένεται να είναι περίπου σταθερός σε ετήσια βάση στα 2 δισ. δολάρια το 2026, εκτίμησε, εξηγώντας πως η πυρκαγιά στη Novelis είχε αντίκτυπο 2 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους για τη Ford.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2025 συνεχίζουν να δείχνουν ότι η υποκείμενη δραστηριότητα βελτιώνεται παρά τις ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Τα έσοδα της εταιρείας για το 2025 ανήλθαν στο ρεκόρ των 187,3 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 1% από τα 185 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Τέλος, η Ford ανακοίνωσε καθαρές ζημίες 11,1 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, ή 2,77 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 1,8 δισ. δολαρίων, ή 45 σεντς ανά μετοχή, την ίδια περίοδο με το 2024.