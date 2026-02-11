freedom-holding:-Στα-1,7-δισ.-δολάρια-τα-έσοδα-στο-9μηνο

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας άγγιξαν τα 76,2 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο και 145,4 εκατ. δολάρια για το εννεάμηνο.

Συνολικά καθαρά έσοδα 628,6 εκατ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 και 1,7 δισ. δολάρια για το εννεάμηνο κατέγραψε η Freedom Holding.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας άγγιξαν τα 76,2 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο και 145,4 εκατ. δολάρια για το εννεάμηνο. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,27 δολάρια για το τρίμηνο και 2,43 δολάρια για το εννεάμηνο.

Οι πελάτες χρηματιστηριακών υπηρεσιών έφτασαν τους 828.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αύξηση κατά 145.000 σε διάστημα εννέα μηνών.

Ο όμιλος και οι θυγατρικές του απασχολούν περισσότερους από 11.300 εργαζόμενους σε 21 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Timur Turlov, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom Holding Corp., δήλωσε: «Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το ψηφιακό μας οικοσύστημα, ενσωματώνοντας τις παραδοσιακές χρηματιστηριακές και τραπεζικές υπηρεσίες σε καθημερινές καταναλωτικές υπηρεσίες. Το οικοσύστημά μας υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, από καθημερινές αγορές, όπως τρόφιμα και εισιτήρια, έως συναλλαγές που αφορούν σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. Η στρατηγική που υιοθετήσαμε πριν από αρκετά χρόνια — δημιουργώντας ένα αξιόπιστο λειτουργικό περιβάλλον και όχι μια απλή εμπορική πλατφόρμα— αποδίδει καρπούς. Πλέον, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πελάτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας, ενώ η δική μας SuperApp είναι η εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις στο Καζακστάν, με σχέδια επέκτασης και σε επιπλέον αγορές. Παγκόσμιοι τεχνολογικοί ηγέτες, όπως η NVIDIA, η Amazon και η Microsoft, συμμετέχουν στα έργα μας».

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Freedom Holding Corp. συνέχισε να διευρύνει την πελατειακή της βάση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο συνολικός αριθμός πελατών έφτασε τα 7,2 εκατομμύρια, με την ανάπτυξη να προέρχεται από την αύξηση των χρηματιστηριακών λογαριασμών σε 0,8 εκατομμύρια, των χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών σε 4,5 εκατομμύρια και των πελατών ασφαλιστικών υπηρεσιών σε 1,2 εκατομμύρια. Ο αριθμός των χρηστών της Freedom SuperApp αυξήθηκε σε 4,3 εκατομμύρια, ενώ οι πελάτες μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανήλθαν σε 0,7 εκατομμύρια.

Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν, της OpenAI, Inc. και της Freedom Holding Corp. στην Ουάσινγκτον, στις 6 Νοεμβρίου 2025. Το έγγραφο προβλέπει την παροχή πρόσβασης σε 165.000 εκπαιδευτικούς του Καζακστάν στο ChatGPT Edu (μια ειδική εκπαιδευτική έκδοση του ChatGPT), με ενισχυμένους μηχανισμούς προστασίας ιδιωτικότητας και διαχείρισης δεδομένων. Βάσει της συμφωνίας, η Freedom Holding Corp. θα χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία, η OpenAI θα παρέχει την πλατφόρμα ChatGPT Edu και τοπική υποστήριξη, ενώ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν θα συν τονίζει το έργο σε επίπεδο κρατικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.