google:-Ιστορική-έξοδος-στις-αγορές-με-ομόλογα-λόγω-της-τεχνητής-νοημοσύνης

Η εταιρεία Alphabet, δηλαδή η μητρική εταιρεία της Google, προχωρά την Τρίτη (10/2) στην πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ελβετικό φράγκο, στοχεύοντας στη χρηματοδότηση των φιλόδοξων σχεδίων της για την τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το -, η κίνηση αυτή έρχεται αμέσως μετά την επιτυχημένη άντληση 20 δισ. δολαρίων από την αγορά των ΗΠΑ. Ο τεχνολογικός κολοσσός διαθέτει στην αγορά τίτλους με πέντε διαφορετικές ημερομηνίες λήξης ενώ, παράλληλα, ετοιμάζει την παρθενική του εμφάνιση στην αγορά της στερλίνας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω διεθνών αγορών για να καλυφθούν οι αυξημένες κεφαλαιουχικές ανάγκες που απαιτεί η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Η στρατηγική επέκταση που ακολουθεί η Google

Πάντως, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η μητρική εταιρεία προσφέρει πέντε σειρές ομολόγων σε ελβετικό φράγκο. Η έκδοση περιλαμβάνει τίτλους με διάρκεια 3, 6, 10, 15 και 25 ετών, οι οποίοι αναμένεται να τιμολογηθούν. Παράλληλα, ο τεχνολογικός γίγαντας αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του πώληση ομολόγων σε βρετανικές λίρες. Η κίνηση αυτή θα περιλαμβάνει και μια εξαιρετικά σπάνια έκδοση ομολόγου με διάρκεια 100 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα (9/2), η Alphabet συγκέντρωσε 20 δισ. δολάρια μέσω μιας πώλησης χρέους σε επτά μέρη. Το ποσό αυτό ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες που έκαναν λόγο για 15 δισ. δολάρια. Η προσφορά προσέλκυσε εντολές αγοράς που ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια στην κορύφωσή τους. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ για έκδοση εταιρικού ομολόγου.

Επενδύσεις-«μαμούθ» στην τεχνητή νοημοσύνη

Η τεράστια αυτή συμφωνία χρέους έρχεται μόλις μερικές ημέρες ύστερα από τις ανακοινώσεις της εταιρείας για τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες. Ειδικότερα, η Alphabet δήλωσε ότι οι δαπάνες της θα αγγίξουν τα 185 δισ. δολάρια φέτος. Το ποσό αυτό είναι διπλάσιο από όσα δαπανήθηκαν πέρσι και προορίζεται για τη χρηματοδότηση των στόχων της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta και η Microsoft, οι οποίες έχουν ανακοινώσει τεράστια επενδυτικά πλάνα για το 2026. Η Morgan Stanley αναμένει ότι ο δανεισμός από τις μεγάλες εταιρείες υπολογιστικού νέφους θα φτάσει τα 400 δισ. δολάρια φέτος. Πάντως, το 2025, το αντίστοιχο ποσό ήταν 165 δισ. δολάρια. Οι τεράστιες αυτές ανάγκες δανεισμού έχουν αρχίσει να προκαλούν ανησυχίες για πιθανές πιέσεις στις αποτιμήσεις των ομολόγων.