heineken:-«Κόβει»-σχεδόν-6.000-θέσεις-εργασίας

Σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας προχωρά η Heineken, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο σχεδιάζει μείωση κόστους και ενίσχυση της παραγωγικότητας, εν μέσω πιέσεων στην παγκόσμια αγορά μπίρας.

Η ολλανδική ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει «ψαλίδι» μεταξύ 5.000 και 6.000 θέσεων εργασίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, επικαλούμενη «δύσκολες συνθήκες της αγοράς».

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε επιτάχυνση της παραγωγικότητας «σε μεγάλη κλίμακα», με στόχο σημαντική εξοικονόμηση κόστους, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Heineken, Ντολφ βαν ντεν Μπρινκ, δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει επιφυλακτική ως προς τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς μπίρας. «Εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί στις προβλέψεις μας βραχυπρόθεσμα όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς».

Ο ίδιος είχε εκπλήξει τους επενδυτές τον Ιανουάριο ανακοινώνοντας ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία της εταιρείας έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους δήλωσε ότι αισθάνεται «ανάμεικτα συναισθήματα» για την αποχώρησή του, αναγνωρίζοντας ότι ηγήθηκε της επιχείρησης «σε μια ταραχώδη οικονομική και πολιτική περίοδο».

«Προτεραιότητά μου για τους ερχόμενους μήνες είναι να αφήσω την Heineken στην ισχυρότερη δυνατή θέση», πρόσθεσε.

Πτώση πωλήσεων και προβλέψεις για το 2026

Η Heineken, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο μετά την AB InBev, κατέγραψε το 2025 μείωση 2,4% στον συνολικό όγκο πωλήσεων μπίρας, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στην Ευρώπη και την Αμερική.

Για το 2026, η εταιρεία εκτιμά ότι τα ετήσια λειτουργικά της κέρδη θα ενισχυθούν μεταξύ 2% και 6%.

Με έδρα το Άμστερνταμ, η Heineken απασχολεί περίπου 87.000 εργαζομένους παγκοσμίως.