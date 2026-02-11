In Memoriam: Γ. Γεράρδος – Ο άνθρωπος που έκανε την τεχνολογία ελληνική υπόθεση

«Δεν μασάω, θα πέσω, αλλά θα του αλλάξω τα φώτα… Θα ξανασηκωθώ» — Γιώργος Γεράρδος

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή αθόρυβα. Κι υπάρχουν εκείνοι που αφήνουν ρωγμές στον χρόνο — τόσο βαθιές, που μέσα από αυτές φυτρώνουν ολόκληροι κόσμοι. Ο Γιώργος Γεράρδος ανήκε στη δεύτερη κατηγορία. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε φτωχός, μεγάλωσε με τόλμη και πέθανε αφήνοντας πίσω του μια αυτοκρατορία — όχι από χρήμα, αλλά από πίστη στο ελληνικό όνειρο.

Σήμερα, η Ελλάδα αποχαιρετά τον ιδρυτή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο Computers. Έφυγε ξαφνικά, στα 80 του χρόνια — σαν να μην πρόλαβε, σαν να μην ήθελε, σαν να είχε ακόμα μια ιδέα που ήθελε να κάνει πραγματικότητα. Γιατί ο Γιώργος Γεράρδος δεν σταμάτησε ποτέ να ονειρεύεται. Ούτε μία μέρα σε 57 χρόνια.

Το παιδί του Παλαιού Φαλήρου

Γεννήθηκε το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από γονείς νοσοκόμους — ανθρώπους που δεν γνώρισαν ποτέ τη λέξη «πολυτέλεια», αλλά γνώρισαν βαθιά τη λέξη «αξιοπρέπεια». Η μητέρα του πίστεψε σε εκείνον πριν εκείνος πιστέψει στον εαυτό του. Χάρη σε εκείνη, κέρδισε υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών — «ως φτωχός μαθητής», όπως θα έλεγε ο ίδιος χρόνια μετά, χωρίς ίχνος ντροπής, αλλά με ολόκληρη περηφάνια.

Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε. Όχι μόνο για τους βαθμούς. Αλλά για κάτι που δεν βαθμολογείται: τη δημιουργικότητα. Γεννούσε ασταμάτητα ιδέες. Βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του. Και δεν φοβήθηκε ποτέ — ποτέ — να ρισκάρει.

1969: Στουρνάρη 24 — Εκεί που ξεκίνησαν όλα

Ήταν 23 χρονών. Δευτεροετής φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με 80.000 δανεικές δραχμές από συγγενείς και φίλους — και με πολύ περισσότερη τόλμη απ’ ό,τι εργαλεία — άνοιξε ένα μικρό κατάστημα στην οδό Στουρνάρη. Δώδεκα τετραγωνικά μέτρα. Ένας εργαζόμενος. Δεκαπέντε προμηθευτές. Σχεδιαστήρια, λογαριθμικοί κανόνες, χάρακες.

«Υπολογιστής ήταν ο λογαριθμικός κανόνας και plotter το σχεδιαστήριο»

Θα το έλεγε χρόνια αργότερα γελώντας. Αλλά τότε, το 1969, κανείς δεν γελούσε. Γιατί κανείς δεν πίστευε ότι ένα μαγαζάκι 12 τ.μ. μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω. Κανείς, εκτός από εκείνον.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα πρωτοπόρησε: εξάλειψε τους μεσάζοντες. Εισήγαγε απευθείας από τους κατασκευαστές. Πρόσφερε στους συμφοιτητές του προϊόντα σε τιμές που κανείς άλλος δεν μπορούσε να πετύχει. Κι αυτό δεν ήταν απλά μια εμπορική τακτική — ήταν μια φιλοσοφία ζωής: ο πελάτης πρώτα, πάντα.

Η δεκαετία του ’80: Ο Turbo-X γεννιέται

Ο Γιώργος Γεράρδος ταξίδευε συχνά στην Αμερική. Παρακολουθούσε κάθε εξέλιξη. Μυρίστηκε το μέλλον πριν αυτό φτάσει στην Ελλάδα. Το 1985, εμπνεύστηκε κάτι τολμηρό: τον πρώτο BTO (built-to-order) ηλεκτρονικό υπολογιστή στην Ελλάδα — έναν υπολογιστή που συναρμολογείται στα μέτρα του πελάτη, με εξαιρετικές δυνατότητες αναβάθμισης σε ανταγωνιστικές τιμές. Τον ονόμασε Turbo-X.

Ήταν η στιγμή-κλειδί. Το μικρό χαρτοπωλείο της Στουρνάρη μεταμορφωνόταν σε τεχνολογικό κολοσσό. Το 1988, ιδρύθηκε η Πλαίσιο Computers με τη σημερινή εταιρική μορφή. Η Ελλάδα είχε πλέον τη δική της φωνή στον κόσμο της πληροφορικής.

Η δεκαετία του ’90: Πρωτοπόρος σε κάθε βήμα

Το 1996, ενώ η Ελλάδα ακόμα ανακάλυπτε το internet, ο Γεράρδος εισήγαγε τον πρώτο έντυπο κατάλογο απευθείας πωλήσεων, συνοδευόμενο από in-house call center και παράδοση παραγγελιών την επόμενη μέρα. Δημιούργησε, ουσιαστικά, αυτό που σήμερα αποκαλούμε «πολυκαναλική εμπειρία» — πριν κανείς εφεύρει τον όρο.

Το 1999, δύο αποφάσεις-σταθμοί: η εισαγωγή της Πλαίσιο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η δημιουργία του Plaisio.gr — του πρώτου εμπορικού site τεχνολογίας στην Ελλάδα με δυνατότητα παραγγελίας και παράδοσης προϊόντων. Ήταν, κυριολεκτικά, ο πρώτος Έλληνας που μετέφερε το λιανεμπόριο τεχνολογίας στον ψηφιακό κόσμο.

Η ωρίμανση μιας αυτοκρατορίας

Για οκτώ συνεχόμενα χρόνια, η Πλαίσιο συγκαταλέχθηκε στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη. Το 2009, εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο κέντρο logistics στη Μαγούλα Αττικής — μια επένδυση που θα αποδεικνυόταν προφητική.

Όταν ήρθε η πανδημία, η Πλαίσιο δεν λύγισε. Αντίθετα: 230.000 πελάτες παρέλαβαν τις παραγγελίες τους εντός 2-3 ημερών μόνο κατά το δίμηνο της πρώτης καραντίνας. Εκεί που άλλοι αναστέναζαν, ο Γεράρδος χαμογελούσε. Γιατί είχε προετοιμαστεί 12 χρόνια νωρίτερα.

2021: «Αυτό το βραβείο ανήκει στους 1.500 εργαζόμενους»

Τον Μάρτιο του 2022, ο Γιώργος Γεράρδος ανέβηκε στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να παραλάβει τον τίτλο «EY Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2021» στην κατηγορία «Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας». Η κριτική επιτροπή αναγνώρισε αυτό που η αγορά ήξερε εδώ και μισό αιώνα.

«Είναι μια μεγάλη στιγμή, μια από τις ευτυχέστερες στιγμές στη ζωή μου. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν ούτε τα συναισθήματά μου, ούτε και τη συγκίνησή μου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το βραβείο αυτό ανήκει στην απίστευτη ομάδα των 1.500 εργαζομένων του Πλαισίου.»

Δεν είπε «εγώ τα κατάφερα». Είπε «εμείς». Γιατί ο Γιώργος Γεράρδος δεν ήταν ποτέ μόνο ο επιχειρηματίας. Ήταν ο ηγέτης — αυτός που γνώριζε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα.

Ο «κύριος Γιώργος»

Για την ομάδα του δεν ήταν ο «κύριος Γεράρδος». Ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε κάθε εργαζόμενο προσωπικά. Που συμβούλευε «μη μασάτε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Που ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες — κρίσεις, πανδημίες, πυρκαγιές — χαμογελούσε και έλεγε με απόλυτη σιγουριά:

«Πλαίσιο είμαστε.»

Δύο λέξεις. Αλλά μέσα τους χωρούσαν 57 χρόνια αδιάλειπτης κερδοφορίας, 27 καταστήματα, 1.700 εργαζόμενοι, 2.800 προμηθευτές, 330.000 επιχειρήσεις-πελάτες και ένας κύκλος εργασιών 480 εκατομμυρίων ευρώ. Χωρούσε μια ολόκληρη ιστορία — η ιστορία ενός ανθρώπου που δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο.

Η κληρονομιά

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ήταν το ζωντανό παράδειγμα ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να σταθεί στα πόδια της — χωρίς δεκανίκια, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, χωρίς συμβιβασμούς στην αξιοπρέπεια. Από ένα μαγαζάκι 12 τ.μ. στη Στουρνάρη, έχτισε μια αυτοκρατορία τεχνολογίας χωρίς να χάσει ποτέ την ανθρωπιά του.

Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση — όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος. Ήταν καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Ήταν Έλληνας επιχειρηματίας με την πλήρη, ωραία, ασυμβίβαστη σημασία της λέξης.

Αφήνει πίσω του τον γιο του, Κωνσταντίνο, και τα τρία εγγόνια του. Αφήνει πίσω του 1.700 εργαζόμενους που τον αποκαλούσαν «κύριο Γιώργο». Αφήνει πίσω του μια εταιρεία που είναι συνώνυμη της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Και αφήνει πίσω του κάτι ακόμα πιο σημαντικό: την απόδειξη ότι τα όνειρα, όταν συνοδεύονται από τόλμη και σκληρή δουλειά, γίνονται πραγματικότητα.

Στο άκουσμα της αναχώρησης ενός ανθρώπου για το μεγάλο ταξίδι από τις πολλές εικόνες που υπάρχουν στο μυαλό, έρχεται πρώτη στο φως η πιο αντιπροσωπευτική. Αυτή που υποσυνείδητα έχει χαραχτεί μέσα σου και συνήθως απεικονίζει όλη την ουσία του ανθρώπου που έφυγε. Ένα πρωί 18 Νοέμβριου πριν απο πολλά χρόνια το κατάστημα της Στουρνάρη έχει καεί για πολλοστή φορά από το επεισόδια της προηγούμενης νύχτας. Πίσω από τη σπασμένη τζαμαρία και τα αποκαϊδιά μαζί με τα πρώτα συνεργεία που έχουν ήδη καταφθάσει, ο “πρόεδρος” προσπαθεί να ξεκολλήσει μια σφηνωμένη λαμαρίνα ώστε να βοηθήσει τους εργάτες…

🖤 Αντίο, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε για όλα.

Ι.Α.Φ