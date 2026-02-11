kpmg:-Το-94%-των-επιχειρήσεων-έδωσαν-αυξήσεις-σε-τουλάχιστον-μία-κατηγορία-εργαζομένων-το-2025

Αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων έδωσαν το 2025 το 94% των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα για τις εξελίξεις στις αποδοχές και τις παροχές στην ελληνική αγορά εργασίας, που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της KPMG στην Ελλάδα.

Η «Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών 2025»., η οποία βασίζεται σε περισσότερα από 32 έτη συστηματικής παρακολούθησης της αγοράς, συγκέντρωσε τη συμμετοχή σχεδόν 150 επιχειρήσεων, ελληνικών και πολυεθνικών, από βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως το λιανεμπόριο, τα καταναλωτικά προϊόντα, η υψηλή τεχνολογία και ο φαρμακευτικός κλάδος. Τα συλλεχθέντα στοιχεία αφορούν πάνω από 200 διακριτές θέσεις εργασίας και καλύπτουν περίπου 66.000 εργαζόμενους, προσφέροντας μια εκτενή και αντιπροσωπευτική αποτύπωση της αγοράς.

Μέσα από τις Εκθέσεις Αποτελεσμάτων της Έρευνας, τόσο σε κλαδικό επίπεδο όσο και σε συνολικό («Γενική» Έκθεση), αναδεικνύονται οι κυρίαρχες πρακτικές και τάσεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο των αποδοχών και παροχών. Οι εκθέσεις παρέχουν συγκριτική και αναλυτική πληροφόρηση για όλες τις κατηγορίες θέσεων, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τις σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, τα εταιρικά οχήματα, τις κάρτες παροχών, καθώς και ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων παροχών.

Τα ευρήματα

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, το 94% των επιχειρήσεων έδωσαν αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2025 με το ποσοστό των αυξήσεων να κυμαίνεται στο 6% (διάμεσος). Το ποσό που δόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2025 ανήλθε, κατά μέσο όρο, στο 9.4% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών.

Το 99% και 94% των επιχειρήσεων προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης υγείας και ζωής αντίστοιχα

Επιπλέον, 6 στις 10 επιχειρήσεις παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, με το 83% αυτών να παρέχει τέτοια προγράμματα στους εργαζόμενους αμέσως μετά την πρόσληψή τους. Το 99% και 94% των επιχειρήσεων προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης υγείας και ζωής αντίστοιχα.

«Οι νέες εκθέσεις αποδοχών και παροχών της KPMG λειτουργούν σαν πυξίδα για τις επιχειρήσεις: αποτυπώνουν με ακρίβεια τη δυναμική της ελληνικής αγοράς εργασίας και βοηθούν τις εταιρείες να προσανατολιστούν στρατηγικά σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων» δήλωσε η Γεωργία Καλεμίδου, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα. Στόχος, όπως ανέφερε, «είναι να μετατρέπουμε την πολυπλοκότητα σε καθαρή εικόνα και τη γνώση σε πραγματική αξία — ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να παίρνει αποτελεσματικές αποφάσεις με διορατικότητα».