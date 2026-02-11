mcdonald’s:-Ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-κέρδη-και-έσοδα-το-τέταρτο-τρίμηνο

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα τριμηνιαία κέρδη και έσοδα που ανακοίνωσε η McDonald’s την Τετάρτη, με τον γίγαντα του fast food να διατηρεί τους πελάτες του.

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα τριμηνιαία κέρδη και έσοδα που ανακοίνωσε η McDonald’s την Τετάρτη, με τον γίγαντα του fast food να διατηρεί τους πελάτες του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει την βασική πρόκληση του κλάδου: τη διατήρηση των ανταγωνιστικών τιμών χωρίς να θυσιάζει τα περιθώρια κέρδους.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 3,12 δολάρια έναντι 3,05 δολαρίων που αναμενόταν από την Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG.

Όσον αφορά τα έσοδα, ήταν 7 δισ. δολάρια έναντι 6,84 δισ. δολαρίων της εκτίμησης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο ύψους 2,16 δισ. δολ., ή 3,03 δολαρίων ανά μετοχή, αυξημένα από 2,02 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης και άλλων στοιχείων, η McDonald’s κέρδισε 3,12 δολάρια ανά μετοχή, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της υποχωρεί οριακά.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5,7%, τροφοδοτούμενες από την ισχυρή ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά της. Η Wall Street προέβλεπε αύξηση των πωλήσεων σε ίδια καταστήματα κατά 3,9%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της StreetAccount.