Moody’s: Σταθερό outlook για την Allwyn – Θετική η συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ

Την αξιολόγηση Ba2 για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (CFR) της Allwyn, καθώς και την αξιολόγηση πιθανότητας αθέτησης Ba2-PD (PDR), επιβεβαίωσε η Moody’s, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις προοπτικές.

Η απόφαση έρχεται στον απόηχο της πρόθεσης της εταιρείας να αντλήσει περίπου 460 εκατ. ευρώ μέσω πρόσθετου δανεισμού, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πλήρως τις πληρωμές σε μετρητά προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ που άσκησαν δικαιώματα εξόδου στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης.

Σύμφωνα με τη Moody’s, ο δείκτης ακαθάριστου χρέους προς EBITDA, προσαρμοσμένος με βάση τη μεθοδολογία του οίκου, αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 4,6x και 4,9x έως τα τέλη του 2026, υπερβαίνοντας το όριο των 4,25x που έχει τεθεί ως σημείο πιθανής υποβάθμισης.

Παρά την προσωρινή επιδείνωση της μόχλευσης, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

στα σημαντικά διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα και στη δυνατότητα παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών,

στην εκτίμηση ότι οι πιστωτικοί δείκτες θα επανέλθουν σε επίπεδα συμβατά με την τρέχουσα αξιολόγηση έως το τέλος του 2027,

και στην άποψη ότι η συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ ενισχύει συνολικά το επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό προφίλ της Allwyn, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και τη χρηματοοικονομική πολιτική.

Το πιστωτικό προφίλ

Η Moody’s επισημαίνει ότι η Allwyn διατηρεί ισχυρή παρουσία στον τομέα των λοταριών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανθεκτικότητα εσόδων και κερδοφορίας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών. Παράλληλα, διαθέτει σημαντικά μερίδια αγοράς και γεωγραφική διαφοροποίηση.

Ωστόσο, αρνητικοί παράγοντες παραμένουν η αυξημένη μόχλευση, οι αναμενόμενες αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές βραχυπρόθεσμα και η σχετικά συγκεντρωμένη μετοχική δομή.

Παράγοντες ESG και εταιρική διακυβέρνηση

Η άντληση νέου χρέους ύψους 460 εκατ. ευρώ για την εξαγορά μετοχών από μετόχους που διαφώνησαν με τη συγχώνευση περιορίζει προσωρινά την ικανότητα της εταιρείας να απορροφήσει πιθανές αρνητικές εξελίξεις. Επιπλέον, η καθαρή μόχλευση απομακρύνεται από τον στρατηγικό στόχο του 2,5x.

Παρόλα αυτά, η Moody’s εκτιμά ότι το ιστορικό επιτυχημένης υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων από τη διοίκηση της Allwyn θα επιτρέψει ταχεία βελτίωση των βασικών δεικτών μετά το 2026.

Ισχυρή ρευστότητα

Η ρευστότητα της εταιρείας χαρακτηρίζεται καλή. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η Allwyn διέθετε 1,6 δισ. ευρώ σε διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς και 1,18 δισ. ευρώ σε αχρησιμοποίητες πιστωτικές γραμμές. Από αυτά, 1,18 δισ. ευρώ ήταν διαθέσιμα σε επίπεδο ομίλου και 850 εκατ. ευρώ στη μητρική.

Η εταιρεία αναμένεται να συνεχίσει να παράγει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από μερίσματα, αν και μειωμένες λόγω της ανανέωσης της ιταλικής άδειας, κόστους περίπου 450 εκατ. ευρώ. Μετά τις διανομές, οι ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα είναι έντονα αρνητικές το 2026 (περίπου -550 εκατ. ευρώ), για να επανέλθουν σε ισχυρά θετικά επίπεδα από το 2027.

Ο οίκος αναμένει επίσης ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να τηρεί τους χρηματοοικονομικούς όρους των τραπεζικών της δανείων.

Σταθερές προοπτικές

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση ότι η μόχλευση και η δημιουργία ταμειακών ροών θα βελτιωθούν ουσιαστικά μετά το 2026, χάρη στην αύξηση της κερδοφορίας και τον περιορισμό των επενδύσεων. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η προσήλωση της Allwyn στη χρηματοοικονομική πειθαρχία μετά τη μετατροπή της σε εισηγμένη εταιρεία.