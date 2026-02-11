openai:-Απολύθηκε-στέλεχος-που-αντιτάχθηκε-στο-«adult-mode»-κατηγορούμενη-για-έμφυλες-διακρίσεις

Σε μια υπόθεση που αναδεικνύει τις βαθιές εντάσεις γύρω από τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI προχώρησε στην απόλυση της Ράιαν Μπάιερμάιστερ, αντιπροέδρου αρμόδιας για την πολιτική προϊόντων, επικαλούμενη έμφυλη διάκριση εις βάρος άνδρα συναδέλφου.

Η απομάκρυνσή της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, έγινε στις αρχές Ιανουαρίου, έπειτα από απουσία της με άδεια. Η εταιρεία φέρεται να της γνωστοποίησε ότι η λύση της συνεργασίας συνδέεται με κατηγορίες για διάκριση λόγω φύλου.

Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «ο ισχυρισμός πως προέβη σε διάκριση είναι απολύτως ψευδής». Από την πλευρά της, η OpenAI υποστηρίζει ότι η αποχώρησή της «δεν σχετίζεται με ζητήματα διαφωνίας που έθεσε κατά τη διάρκεια της θητείας της».

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προηγήθηκε η αντίθεση της Μπάιερμαϊστερ στην προγραμματισμένη ενεργοποίηση λειτουργίας «adult mode» στο ChatGPT — μιας ρύθμισης που θα επιτρέπει σε ενήλικες χρήστες να δημιουργούν ερωτικό περιεχόμενο και να συμμετέχουν σε συνομιλίες με σεξουαλικά θέματα.

Η Μπάιερμαϊστερ ηγείτο της ομάδας πολιτικής προϊόντος, η οποία διαμορφώνει τους κανόνες χρήσης των εφαρμογών της εταιρείας και τους μηχανισμούς επιβολής τους. Σύμφωνα με άτομα που συμμετείχαν στις σχετικές συζητήσεις, είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για:

την επάρκεια των μηχανισμών αποτροπής περιεχομένου παιδικής εκμετάλλευσης,

τη δυσκολία πλήρους αποκλεισμού των ανηλίκων από το ερωτικό περιεχόμενο,

τον κίνδυνο ενίσχυσης συναισθηματικών προσκολλήσεων χρηστών προς «προσωπικότητες AI».

Μέλη συμβουλευτικού οργάνου της εταιρείας για την «ευημερία και την τεχνητή νοημοσύνη» φέρονται επίσης να είχαν ζητήσει επανεξέταση της απόφασης.

Η θέση της διοίκησης και ο ανταγωνισμός

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Όλτμαν, έχει υπερασπιστεί την επέκταση των επιτρεπόμενων μορφών περιεχομένου, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει «να αντιμετωπίζει τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες».

Η OpenAI, που αριθμεί πλέον πάνω από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες στο ChatGPT, εξετάζει τρόπους περαιτέρω εμπορικής αξιοποίησης της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης.

Ο ανταγωνισμός εντείνεται: η Google με το Gemini και η xAI με το Grok έχουν κινηθεί επιθετικά, με τη δεύτερη να επιτρέπει χαλαρότερα όρια στο σεξουαλικό περιεχόμενο, αυξάνοντας την εμπλοκή χρηστών.

Ένα τεστ για τα όρια της ΑΙ

Η Μπάιερμαϊστερ είχε ενταχθεί στην OpenAI στα μέσα του 2024, προερχόμενη από τη Meta. Σύμφωνα με τη WSJ το 2025 είχε ιδρύσει πρόγραμμα mentoring για γυναίκες στην εταιρεία, φέρνοντας σε επαφή εργαζόμενες από διαφορετικά τμήματα για ανταλλαγή εμπειριών και στρατηγικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Η υπόθεση φωτίζει τη δύσκολη ισορροπία που καλείται να διαχειριστεί η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης: ανάμεσα στην εμπορική επέκταση, τον σκληρό ανταγωνισμό και τις κοινωνικές ευθύνες που απορρέουν από την ίδια την τεχνολογία.

Το «adult mode» δεν αποτελεί απλώς μια νέα λειτουργία. Είναι μια δοκιμασία για το πού χαράσσεται το όριο ανάμεσα στην ελευθερία περιεχομένου και την προστασία των χρηστών — και μια ένδειξη ότι οι εσωτερικές διαφωνίες για αυτά τα όρια μπορεί να αποδειχθούν εξίσου εκρηκτικές με τον εξωτερικό ανταγωνισμό.