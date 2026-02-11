Pantelakis: Στα €42,4 η τιμή-στόχος της ΓΕΚ Τέρνα, με φόντο μερίσματα έως €5,5 δισ.

Παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής κατά 40% από τις αρχές του έτους, η ΓΕΚ Τέρνα (ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,66%) εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική επενδυτική επιλογή στον κλάδο των υποδομών, καθώς εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης ορατότητας ως προς τη δημιουργία ταμειακών ροών, σύμφωνα με ανάλυση της Pantelakis Securities.

Το χρηματοοικονομικό μοντέλο της χρηματιστηριακής αποτυπώνει μια καθοριστική μεταβολή στα μερίσματα που θα διανέμουν οι λειτουργικές θυγατρικές (OpCo) προς τη μητρική εταιρεία. Τα μερίσματα εκτιμάται ότι σχεδόν τριπλασιάζονται, από 177 εκατ. ευρώ το 2025 σε 458 εκατ. ευρώ έως το 2031, γεγονός που μεταφράζεται σε απόδοση 13% με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση.

Αν και οι ίδιες συμμετοχές εμφανίζονται αυξημένες το 2025, φθάνοντας τα 430 εκατ. ευρώ, οι σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες υποχωρούν σημαντικά στη συνέχεια: στα 108 εκατ. ευρώ το 2026 και μόλις στα 29 εκατ. ευρώ έως το 2029. Σε συνδυασμό με τον σχεδόν μηδενικό δανεισμό σε επίπεδο μητρικής και τη δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού ύψους 1 δισ. ευρώ, διαμορφώνεται ένα ισχυρό «πολεμικό ταμείο» 1,6 δισ. ευρώ, το οποίο μπορεί να στηρίξει νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, η ΓΕΚ Τέρνα προχώρησε στην οικονομική ολοκλήρωση της συναλλαγής για την παραχώρηση των 900 χλμ. της Εγνατίας Οδού, ενισχύοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 90% από 75% που κατείχε στη φάση του διαγωνισμού. Με την κίνηση αυτή αυξάνει την έκθεσή της σε μακροχρόνιες ταμειακές ροές με ενσωματωμένη προστασία έναντι του πληθωρισμού.

Έπειτα από αύξηση διοδίων κατά 25% τον Ιανουάριο του 2026, στα 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο, και ακόμη μία της τάξης του 25% μετά το 2028 — επιπλέον της σωρευτικής αναπροσαρμογής βάσει ΔΤΚ από το 2019 έως τότε — οι αναλυτές εκτιμούν συνολικά μερίσματα 5,5 δισ. ευρώ (με παρούσα αξία 1,1 δισ. ευρώ). Η αποτίμηση αυτή αντιστοιχεί σε 11,0 ευρώ ανά μετοχή, με μειωμένο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 8,2% από 9,4%, λόγω της αποκλιμάκωσης των κινδύνων μετά την επίσημη έναρξη της παραχώρησης.

Ωστόσο, εξαιτίας επενδυτικού προγράμματος 660 εκατ. ευρώ που είναι εμπροσθοβαρές στα πρώτα πέντε χρόνια, η έναρξη διανομής μερισμάτων τοποθετείται χρονικά στο 2031.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία περιόρισε τον κίνδυνο που συνδέεται με την παραχώρηση του ΒΟΑΚ, μεταβιβάζοντας ποσοστό 60% στις Aktor/Metlen. Το ποσοστό που διατηρεί προσθέτει, σύμφωνα με την Pantelakis, 0,4 ευρώ ανά μετοχή στην αποτίμηση.

Με ώθηση από την ταχύτερη υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου στην κατασκευαστική δραστηριότητα και τις προβλεπόμενες αυξήσεις διοδίων της Εγνατίας από το 2028 και μετά, η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά την εκτίμηση για το EBITDA του 2028 κατά 8%, στα 0,8 δισ. ευρώ από 0,7 δισ. ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητες τις προβλέψεις για την περίοδο 2026–2027. Παράλληλα, προβλέπει κατά 12% υψηλότερα μερίσματα προς τη μητρική το ίδιο έτος.

Η Pantelakis διατηρεί σύσταση «αγορά» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 42,4 ευρώ από 31,3 ευρώ, κυρίως λόγω αναβαθμισμένων εκτιμήσεων για την Εγνατία (+4,4 ευρώ ανά μετοχή), την κατασκευαστική δραστηριότητα (+2,2 ευρώ ανά μετοχή) και επιπλέον 2,3 ευρώ ανά μετοχή από τη μείωση του discount συμμετοχών στο 10% από 15%.