reuters:-Τι-πρέπει-να-κάνει-η-ΕΕ-για-να-γίνει-λιγότερο-εξαρτημένη-από-την-Κίνα-και-τις-ΗΠΑ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την Πέμπτη τι πρέπει να κάνουν για να βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει λιγότερο οικονομικά εξαρτημένη από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτη σε οικονομικό καταναγκασμό.

Παρακάτω παρατίθενται οι κύριοι τομείς συζήτησης των ηγετών, όπως περιγράφονται από τον πρόεδρο της συνάντησης, Αντόνιο Κόστα.

1. Μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων

Αυτά τα εμπόδια περιορίζουν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, έχοντας το ίδιο αποτέλεσμα σαν να υπήρχαν εσωτερικοί δασμοί 44% στα μεταποιημένα προϊόντα και 110% στις υπηρεσίες.

2. Άνοιγμα του δρόμου για την ανάπτυξη των εταιριών της ΕΕ

Η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν παγκοσμίως τις μεγάλες αμερικανικές και κινεζικές επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας και να αντέξουν οικονομικά δαπανηρή έρευνα και ανάπτυξη.

3. Προστασία στρατηγικών βιομηχανιών

Αυτό θα περιλαμβάνει μια ευρωπαϊκή προτίμηση σε ευαίσθητους τομείς όπως η καθαρή τεχνολογία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η άμυνα και η αεροδιαστημική, οι ημιαγωγοί και τα τσιπ, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, η βιοτεχνολογία και τα φαρμακευτικά προϊόντα και η αυτοκινητοβιομηχανία.

4. Ανοιχτή η Ένωση στο εμπόριο

Λόγω των εμπορικών εντάσεων με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ αγωνίζεται να εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες και περιοχές για να εξασφαλίσει σταθερές εμπορικές εναλλακτικές λύσεις.

Σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, η ΕΕ ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες με το Μεξικό, τη Mercosur, την Ινδονησία, την Ελβετία και την Ινδία, ενώ συμφωνίες με την Αυστραλία, την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται σε εξέλιξη.

5. Αντιμετώπιση στρατηγικών εξαρτήσεων

Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ για την άμυνα και για ψηφιακές υπηρεσίες όπως πλατφόρμες streaming ψυχαγωγίας, υπηρεσίες πληρωμών όπως Visa και Mastercard ή υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς.

Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για σπάνιες γαίες, επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών, ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες και γενικά κατασκευασμένα εξαρτήματα για τις αλυσίδες εφοδιασμού της.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν πώς να καθιερώσουν μια προτίμηση για τα ευρωπαϊκά προϊόντα όταν αγοράζονται με δημόσιο χρήμα, να ανοικοδομήσουν την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές, να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, να εισαγάγουν το ψηφιακό ευρώ για τις ψηφιακές πληρωμές και να αναπτύξουν μια κεφαλαιαγορά σε ολόκληρη την ΕΕ.