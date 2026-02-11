safe:-Το-Συμβούλιο-ανοίγει-τον-δρόμο-για-οικονομική-βοήθεια-σε-οκτώ-κράτη-και-τη-σύναψη-συμφωνίας-με-τον-Καναδά

Μία δέσμη αποφάσεων που καθιστούν διαθέσιμη τη χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του SAFE σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα τις Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Δανία, Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία και Ρουμανία, ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μία δέσμη αποφάσεων που καθιστούν διαθέσιμη τη χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του SAFE σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα τις Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Δανία, Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία και Ρουμανία, ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μια δεύτερη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδοτική βοήθεια για την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία έχει εγκριθεί από τους πρέσβεις της ΕΕ και αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου.

«Οι σημερινές αποφάσεις δείχνουν ότι η ΕΕ δεν μιλάει μόνο για άμυνα – εμείς προσφέρουμε αποτελέσματα. Μέσω του SAFE, ενισχύουμε την ασφάλειά μας εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία» δήλωσε ο Βασίλης Πάλμας, Υπουργός Άμυνας της Κύπρου.

Η σημερινή απόφαση έρχεται μετά τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Εθνικά Σχέδια Επενδύσεων στην Άμυνα των κρατών μελών και ανοίγει το δρόμο για την έκδοση του πρώτου κύματος προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων από την Επιτροπή, τα οποία επιτρέπουν στις συμμετέχουσες χώρες να αποκτήσουν σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό και να ενισχύσουν την αμυντική τους ετοιμότητα.

Συμφωνία με τον Καναδά

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα απόφαση που εξουσιοδοτεί την ΕΕ να υπογράψει τη διμερή συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά σχετικά με τη συμμετοχή καναδικών εταιρειών και προϊόντων καταγωγής Καναδά σε δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του μέσου SAFE. Ο Καναδάς θα είναι η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα που θα συμμετάσχει στο μέσο SAFE.

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, η συμφωνία είχε εγκριθεί προκαταρκτικά από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την υπογραφή, η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά. Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί επίσημα μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του.