trek-development:-Ανάληψη-έργου-4,5-εκατ.-από-την-Ευρωπαϊκή-Τράπεζα-Επενδύσεων

Την ανάληψη έργου, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε η TREK Development, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξη δράσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η πρόσφατα εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών TREK Development ανακοινώνει την ανάληψη έργου Συμφωνίας-Πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, υποστηρίζοντας στρατηγικές δράσεις εθνικής και περιφερειακής σημασίας της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι δράσεις αυτές αφορούν σε τέσσερα εμβληματικούς τομείς:

Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition) Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις (Climate Resilient Cities) Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων (Project Advisory Support Service Agreement – PASSA) με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ – Ελλάδα) Ανάπτυξη Υποδομών μεγάλης κλίμακας.

Η χρονική διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε 48 μήνες (με προαίρεση για επέκταση κατά 12 μήνες επιπλέον), ενώ εκτιμάται ότι από τον συνολικό προϋπολογισμό της η TREK Development θα αναλάβει εκτελεστικές συμβάσεις συνολικού καθαρού ύψους 4.500.000 ευρώ κατά μέγιστο.

Η ενεργοποίηση επιμέρους αναθέσεων θα πραγματοποιείται βάσει των επιχειρησιακών αναγκών της ΕΤΕπ και η εισηγμένη θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.