Ανδρουλάκης:-Η-εργασία-και-τα-εργασιακά-δικαιώματα-δεν-είναι-απλώς-συντελεστής-παραγωγής

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση της ΝΔ για κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και σχολιάζει αρνητικά την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι η κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου έχει ανασταλεί άμεσα, ως ένδειξη σεβασμού στο τεκμήριο αθωότητας και διαφοράς από τη ΝΔ.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Ανδρουλάκης κατηγορεί τη ΝΔ για κάλυψη στελεχών της, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη “γαλάζια συμμορία” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση μετατρέπει τη Βουλή σε “πλυντήριο ευθυνών” υπουργών της που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Καταλογίζοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ για κακοδιαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε αιχμηρά την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

«Προκαλούν εύλογο προβληματισμό και ανησυχία στην ελληνική κοινωνία. Ως ΠΑΣΟΚ, σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας κάθε πολίτη. Αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σε πολιτικό επίπεδο όμως αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο με το οποίο επικυρώνεται η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις.

«Αυτή είναι η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία: όποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ενέχεται σε υποθέσεις που ερευνά η δικαιοσύνη τίθεται άμεσα εκτός κόμματος, μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως κάθε υπόθεση. Γιατί μας χωρίζει μια μεγάλη αξιακή διαφορά: εσείς καλύπτετε τα δικά σας στελέχη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρίως όμως έχετε τεράστια ευθύνη, γιατί μετατρέψατε τη Βουλή σε πλυντήριο ευθυνών των υπουργών σας. Εκείνων που ερευνούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να τους οδηγήσετε στη Δικαιοσύνη τους προστατέψατε και τους χειροκροτούσατε», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατηγόρησε τη κυβερνητική πλειοψηφία πως για να κρύψει τα δικά της φαινόμενα διαφθοράς, εξαπολύει έναν προπαγανδιστικό πόλεμο εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

«Μόνο που αυτός ο πόλεμος πέφτει στο κενό. Εκτός όμως από διεφθαρμένη, είστε και μια κυβέρνηση τσίρκο, που άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος», συμπλήρωσε, επικαλούμενος αντίθετες θέσεις που εξέφρασαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής Σταύρος Κελέτσης.

«Ξεχνάτε όμως, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων. Εσείς κυβερνάτε σχεδόν επτά χρόνια. Επτά χρόνια όπου η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν κανονικότητα», υπογράμμισε.

«Η σημερινή υπόθεση αποκαλύπτει κάτι ακόμη πιο σοβαρό: κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό. Ας μην παριστάνετε τους ανεύθυνους. Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις της πρώην γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, από το 2019 έως το 2024, την τελική αρμοδιότητα, τις αποφάσεις και τις υπογραφές τις είχαν οι εκάστοτε υπουργοί Εργασίας. Η πολιτική ευθύνη είναι συγκεκριμένη και δεν μεταβιβάζεται», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ανέφερε:

• Πόσα και ποια έργα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων υλοποιήθηκαν, από ποιους φορείς και με ποια αρμοδιότητα;

• Ποιο ήταν το κόστος του καθενός και ποιο το μερίδιο εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης;

• Σε ποιους ανατέθηκαν, με ποιες διαδικασίες, με πόσους συμμετέχοντες και πόσες απευθείας αναθέσεις;

• Πόσοι έλεγχοι έγιναν, από ποιους και με ποια αποτελέσματα;

• Και, τέλος, ποιες ήταν οι ενστάσεις και οι αντιρρήσεις των ευρωπαϊκών οργάνων, όπως προκύπτουν από την επίσημη αλληλογραφία;

«Πάψτε τη μετάθεση ευθυνών στην αντιπολίτευση. Εσείς είστε οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη γενικευμένη διαφθορά», παρατήρησε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, καθώς φανερώνει τον πυρήνα της πολιτικής της ηθικής τα τελευταία επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Ποιο είναι το κοινωνικό αποτύπωμα των πολιτικών σας επιλογών; Η Ελλάδα του 2025 βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον μέσο μισθό. Οι εργαζόμενοι αμείβονται κατά μέσο όρο με λιγότερα από 18.000 ευρώ ετησίως – λιγότερο από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου», είπε ο κ. Ανδρουλάκης

«Αντίθετα, η εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι απλώς συντελεστής παραγωγής. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς, πρόσβαση σε φτηνή και ποιοτική στέγη, δίχως ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Έχουμε αποδείξει την πίστη μας στην αξία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου με την τροπολογία που είχαμε καταθέσει τον Οκτώβριο 2025, όπου προτείναμε την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, της μετενέργειας και της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Δύο φορές την απορρίψατε. Την ξανακαταθέτουμε σήμερα. Σας καλούμε να την αποδεχτείτε. Για να δούμε στην πράξη ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος μόνο στα λόγια» πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε έντονα την κυβέρνηση πως επιχειρεί, ενόψει εκλογών, να φορέσει φιλεργατικό προσωπείο, αλλά δεν θα εξαπατήσει κανένα.

«Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θέσαμε ως εθνικό στόχο την αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια και παρουσιάσαμε ολοκληρωμένο σχέδιο για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εργασία. Είναι εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι στους εργαζόμενους. Παρότι θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, θα δώσουμε θετική ψήφο σε άρθρα που ενσωματώνουν δικές μας θέσεις για τα εργασιακά δικαιώματα. Η στάση αυτή πηγάζει από την πεποίθησή μας ότι το υπόδειγμα ανάπτυξης με βάση τη φθηνή εργασία είναι κοινωνικά άδικο αλλά και βαθιά αντιαναπτυξιακό.

Ήρθε η ώρα για μια μεγάλη αναδιανομή του πλούτου υπέρ των εργαζόμενων, υπέρ του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής.

Η χώρα πρέπει να αλλάξει όχι μόνο ταχύτητα αλλά και κατεύθυνση.

Αγωνιζόμαστε για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

Μια πολιτική αλλαγή που θα ανοίξει τον δρόμο σε μια νέα προοδευτική κυβέρνηση, ώστε να κάνει πράξη το όραμά μας για μια Ελλάδα για όλους», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

